Επίδομα θέρμανσης: Τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα – Οι ημερομηνίες πληρωμής

Για τον υπολογισμό του επιδόματος λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από παράγοντες, όπως η δριμύτητα του κλίματος κάθε περιοχής και η απαιτούμενη κατανάλωση ενέργειας για τη θέρμανση ενός κτιρίου.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:• Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 7.00 έως 20:00.• Ψηφιακά στο my1521, με θέμα Κοινωνική Πολιτική & Επιδόματα – Επιδόματα – Επίδομα θέρμανσης – myΘέρμανση 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα