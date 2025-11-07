Η Euronext προσαρμόζει το όριο αποδοχής για ΕΧΑΕ σε 50% +1 μετοχή από 67%
Η Euronext προχώρησε στην υποβολή αίτησης για την αναθεώρηση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που βρίσκεται σε εξέλιξη για την απόκτηση των κοινών ονομαστικών μετοχών της ΕΧΑΕ. Η αναθεώρηση αφορά τη μείωση του ελάχιστου ποσοστού αποδοχής που απαιτείται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, από το 67% των δικαιωμάτων ψήφου στο 50% συν μία μετοχή.
Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης της δημόσιας πρότασης, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλεται η διάρκεια της περιόδου αποδοχής, η οποία λήγει στις 17 Νοεμβρίου 2025.
