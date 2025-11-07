Η Euronext προσαρμόζει το όριο αποδοχής για ΕΧΑΕ σε 50% +1 μετοχή από 67%

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης της δημόσιας πρότασης, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλεται η διάρκεια της περιόδου αποδοχής