Στα σκαριά νέο ψηφιακό εργαλείο της ΑΑΔΕ για να σκανάρει σε δευτερόλεπτα τιμολόγια myDATA, POS και τραπεζικές κινήσεις - Πώς θα λειτουργεί

Το «Enterprise BI» παρακολουθεί τα γεγονότα σε ζωντανό χρόνο και τροφοδοτεί ένα ψηφιακό «δωμάτιο επιχειρησιακής νοημοσύνης», όπου οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ βλέπουν τις ροές εσόδων και τους κινδύνους φοροδιαφυγής ανά κλάδο και περιοχή