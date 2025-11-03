Oι διεθνείς δραστηριότητες ατμομηχανή για την ανάπτυξη της Eurobank
Oι διεθνείς δραστηριότητες ατμομηχανή για την ανάπτυξη της Eurobank
Tα σχέδια σε Κύπρο, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία
Σε θεμέλιο λίγο εργασιών εξελίσσονται οι διεθνείς δραστηριότητες της Eurobank που από τη μία αντιμετωπίζουν την Κύπρο ως κόμβο διασύνδεσης της ευρύτερης περιοχής με την Ευρώπη, από την άλλη μεθοδικά δημιουργούν τις προϋποθέσεις να καταστεί το Λουξεμβούργο ομπρέλα για όλες τις εργασίες του asset management του ομίλου.
Συγχρόνως η τράπεζα θα εκμεταλλευτεί όσο αυτό είναι εφικτό τις εξελίξεις στη Βουλγαρία (η χώρα μπαίνει στο ευρώ) ενώ θα επενδύσει σε τεχνολογία και επιχειρεί να αναπτύξει inhouse δραστηριότητες στις πληρωμές αντίστοιχες με εκείνες των neobanks.
Τα στοιχήματα πολλά αλλά η διοίκηση της Eurobank θεωρεί πως έχει πολύ δυνατούς άσους στο μανίκι.
Σύμφωνα με τον κ. Σταύρο Ιωάννου, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της τράπεζας σε δείπνο εργασίας που παρέθεσε η τράπεζα στις εγκαταστάσεις του στην Κύπρο, ο όμιλος δομεί ένα ενεργητικό ύψους 103 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 60 δισ. ευρώ αφορούν την Ελλάδα, τα 28,1 δισ. ευρώ την Κύπρο και τα 12,7 δισ. ευρώ τη Βουλγαρία.
Σε επίπεδο κερδοφορίας οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες. Από τα συνολικά κέρδη της τράπεζας 1050 εκατ. ευρώ τα 557 εκατ. το εννεάμηνο 2025 προήλθαν από το εξωτερικό και αντιπροσωπεύουν το 52,7% του συνόλου. Στην Κύπρο αντιστοιχούν τα 370 εκατ. και στη Βουλγαρία τα 167 εκατ.
Οι συνέργειες Ελλαδας και Κύπρου υπολογίζονται σε περίπου 120 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 50 περίπου έχουν πραγματοποιηθεί.
