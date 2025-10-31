Politico: Η Ευρώπη κερδίζει χρόνο για εμπορικές συμμαχίες μετά τη συμφωνία Τραμπ - Σι
Η σινο-αμερικανική συμφωνία από τη μια δίνει στους Ευρωπαίους ηγέτες περιθώριο να βρουν μια στρατηγική για το εμπόριο, τις πρώτες ύλες και το Ουκρανικό και, από την άλλη, η αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ - Κίνας κινδυνεύει να παραγκωνίσει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ συμφώνησαν σε σημαντική αποκλιμάκωση της εμπορικής διαμάχης τους κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους χθες Πέμπτη στη Νότια Κορέα, αναστέλλοντας για 12 μήνες τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και άλλων κρίσιμων πρώτων υλών.
Η αναδυόμενη αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας δίνει στους Ευρωπαίους ηγέτες περιθώριο να βρουν μια στρατηγική για το εμπόριο, τις πρώτες ύλες και τον πόλεμο στην Ουκρανία — αλλά η αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο μεγάλων δυνάμεων κινδυνεύει να παραγκωνίσει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, σύμφωνα με το Politico.
Αν και η προσέγγιση των δύο δυνάμεων είναι καλή είδηση για τις ευρωπαϊκές εταιρείες που έχουν βρεθεί στη μέση της διαμάχης, άλλα σημεία τριβής στις σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Κίνας θα είναι πιο δύσκολο να επιλυθούν, ακόμη και με το δώρο του επιπλέον χρόνου.
Οι Βρυξέλλες, υπό την πίεση του Τραμπ και επιδιώκοντας τα δικά τους στρατηγικά συμφέροντα, προσπαθούν — χωρίς αξιοσημείωτη επιτυχία — να πείσουν το Πεκίνο να μην υποστηρίξει τη Ρωσία στον πόλεμο της με την Ουκρανία.
Ταυτόχρονα, η ΕΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ηρεμήσει τα πνεύματα στη μακροχρόνια εμπορική αντιπαράθεση με την Κίνα, η ένταση της οποίας έχει αυξηθεί πρόσφατα με την επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών και μικροτσίπ. Και τα δύο μέτρα είχαν άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, ιδίως στις αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες ήδη αντιμετώπιζαν δυσκολίες πριν από την επιβολή των περιορισμών.
Ο φόβος για μόνιμη, μη αναστρέψιμη ζημιά στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες οδήγησε την ΕΕ να υιοθετήσει μια πιο συμβιβαστική στάση στην εμπορική αντιπαράθεση, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία και τον διάλογο αντί για τιμωρητικά μέτρα.
Ωστόσο, οι κινεζικές αρχές έχουν αντιδράσει αρνητικά στον αργό και ασυντόνιστο ρυθμό των συζητήσεων με την ΕΕ, με αποτέλεσμα το Πεκίνο να υποβαθμίσει την Ευρώπη στη λίστα των προτεραιοτήτων του, σύμφωνα με τον Τζέρεμι Τσαν, ανώτερο αναλυτή της Eurasia Group.
«Η ΕΕ είναι, στην καλύτερη περίπτωση, δευτερεύουσα, ίσως και ακόμα λιγότερο ή και καθόλου σημαντική για την Ουάσιγκτον και το Πεκίνο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Τσαν στο Politico.
