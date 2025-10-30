Φαιντανύλη, σπάνιες γαίες, σόγια: Oι «επιτυχίες» που ανακοίνωσε ο Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Σι

Σε αντίποινα για τους αμερικανικούς επιπρόσθετους δασμούς, που συνδέονταν με τη φαιντανύλη, η Κίνα είχε επιβάλει τους δικούς της δασμούς στα αμερικανικά αγροτικά προϊόντα και είχε αναστείλει τις εισαγωγές σόγιας από τις Ηνωμένες Πολιτείες στρεφόμενη σε άλλες χώρες παραγωγούς (Βραζιλία, Αργεντινή...).Όμως ο ασιατικός γίγαντας είναι μια κρίσιμης σημασίας αγορά: η Κίνα είχε απορροφήσει πέρυσι πάνω από τις μισές αμερικανικές εξαγωγές σόγιας.Καθώς πλήττονται οι Αμερικανοί αγρότες, το ζήτημα ήταν κρίσιμης σημασίας για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ήθελε να εξασφαλίσει μια πολιτική νίκη σ' ένα κρίσιμης σημασίας γι' αυτόν τμήμα του εκλογικού σώματος.Το Πεκίνο επιδιώκει να ενισχύσει τη βιομηχανία του ηλεκτρονικών μικροκυκλωμάτων για να παρακάμψει τους περιορισμούς στις εξαγωγές που έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον σε εξαρτήματα που έχουν ουσιώδη σημασία για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.Ο γενικός διευθυντής της γιγάντιας αμερικανικής εταιρείας μικροκυκλωμάτων Nvidia, ο Τζένσεν Χουάνγκ, είχε ζητήσει προχθές, Τρίτη, από την Ουάσινγκτον να εγκρίνει την πώληση στην Κίνα μικροκυκλωμάτων τεχνητής νοημοσύνης κατασκευασμένα στις ΗΠΑ. Η Ουάσινγκτον απαγορεύει στην Nvidia να εξάγει εκεί τα πιο προηγμένα προϊόντα της.Από την πλευρά του το Πεκίνο κάνει λόγο για ανησυχίες που συνδέονται με την εθνική ασφάλεια σε σχέση με προϊόντα της Nvidia.«Μιλήσαμε πράγματι για τα τσιπ», δήλωσε ο Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ. Πρόσθεσε ότι ο επικεφαλής της Nvidia θα έχει συνομιλίες με το Πεκίνο σχετικά με τις «δυνατότητες». Ο Τζένσεν Χουάνγκ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Νότια Κορέα για μια συνάντηση των επικεφαλής των μεγάλων εταιρειών της περιφέρειας Ασίας-Ειρηνικού (APEC CEO Summit).«Είμαστε κατά κάποιο τρόπο ο διαιτητής», διαβεβαίωσε ο Τραμπ.«Η Ταϊβάν δεν αναφέρθηκε καθόλου. Το ζήτημα αυτό δεν εθίγη», δήλωσε ο Τραμπ επί του Air Force One.Το θέμα θεωρούνταν μείζον σημείο τριβής κατά τη συνάντηση, καθώς αναλυτές περίμεναν ότι το Πεκίνο θα επεδίωκε να ασκήσει πίεση σχετικά με το νησί, την κυριαρχία του οποίου διεκδικεί.«Η Ουκρανία αναφέρθηκε με πολύ ισχυρό τρόπο. Μιλήσαμε γι' αυτήν πολύ και θα δουλέψουμε μαζί και οι δύο για να δούμε αν μπορούμε να επιτύχουμε κάτι», δήλωσε ο Τραμπ.Ο Σι Τζινπίνγκ «θα μας βοηθήσει, θα δουλέψουμε από κοινού σχετικά με την Ουκρανία», δήλωσε. Το Πεκίνο υποστηρίζει πως τηρεί ουδέτερη στάση στη σύγκρουση, όμως έχει αποφύγει να καταδικάσει τη ρωσική επίθεση.«Θα είμαι στην Κίνα τον Απρίλιο και (ο Σι Τζινπίνγκ) θα έρθει εδώ λίγο αργότερα, στη Φλόριντα, στο Παλμ Μπιτς ή στην Ουάσινγκτον», δήλωσε ο Τραμπ.