Πιερρακάκης: Έχουμε επιχειρήσεις που μπορούν να είναι ανταγωνιστικές παγκοσμίως

Ο υπουργός Οικονομικών έκανε λόγο για την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας - «Στην ΕΕ δεν χρειαζόμαστε 27 πετυχημένες οικονομίες, χρειαζόμαστε μια ενιαία αγορά εν τοις πράγμασι» τόνισε