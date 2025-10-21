Deutsche Bank: Προτείνει «αγορά» για τον ΟΤΕ – Πού οδηγεί η κόντρα με τη ΔΕΗ στις τηλεπικοινωνίες
Η Deutsche Bank διατηρεί σύσταση «Buy» για ΟΤΕ λόγω ισχυρών μεγεθών και χαμηλών αποτιμήσεων
Η Deutsche Bank επανεπιβεβαιώνει τη σύσταση «Buy» για τη μετοχή του ΟΤΕ με τιμή-στόχο τα €20, διατηρώντας τη θετική της άποψη για τη μετοχή λόγω χαμηλότερων αποτιμήσεων έναντι των ευρωπαϊκών peers, υψηλών ελεύθερων ταμειακών ροών και συντηρητικής μόχλευσης. Παράλληλα, ο γερμανικός οίκος εκφράζει έντονες επιφυλάξεις για τη στρατηγική της ΔΕΗ στον χώρο των τηλεπικοινωνιών την οποία χαρακτηρίζει «απορρυθμιστή των τιμολογίων» χωρίς σαφή επιχειρηματική λογική.
Παράλληλα, στην ίδια ανάλυση, αναδεικνύει ως μεσοπρόθεσμο καταλύτη για το σύνολο της ελληνικής αγοράς την επικείμενη αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε κατηγορία Developed Market τον Σεπτέμβριο του 2026, εξέλιξη που κατά την τράπεζα θα αυξήσει τη θεσμική συμμετοχή, τη ρευστότητα και τις αποτιμήσεις.
Η Deutsche Bank θεωρεί τον ΟΤΕ έναν από τους πλέον ελκυστικούς τηλεπικοινωνιακούς τίτλους στη ΝΑ Ευρώπη, με στατικά πολλαπλάσια που παραμένουν αισθητά χαμηλότερα από τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ο δείκτης EV/EBITDAaL υπολογίζεται στις 4,5 φορές για το 2025 και στις 4,2 φορές για το 2027, έναντι 6,6–6,2 φορές του μέσου όρου του κλάδου.
