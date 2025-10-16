Τριγμοί στη Wall Street: Τραπεζικοί φόβοι και εμπορικές εντάσεις έριξαν τους δείκτες

Άλμα στο δείκτη φόβου, καθώς στη νευρικότητα που προκαλεί η εμπορική διαμάχη ΗΠΑ-Κίνας και το shutdown προστέθηκε ο προβληματισμός για τη σταθερότητα του τραπεζικού κλάδου - Κάτω από το 4% το 10ετές