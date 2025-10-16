Τριγμοί στη Wall Street: Τραπεζικοί φόβοι και εμπορικές εντάσεις έριξαν τους δείκτες
Άλμα στο δείκτη φόβου, καθώς στη νευρικότητα που προκαλεί η εμπορική διαμάχη ΗΠΑ-Κίνας και το shutdown προστέθηκε ο προβληματισμός για τη σταθερότητα του τραπεζικού κλάδου - Κάτω από το 4% το 10ετές
Οι μετοχές στη Wall Street συνέχισαν την πτωτική τους πορεία την Πέμπτη, καθώς οι ανησυχίες για τις περιφερειακές τράπεζες και οι εντεινόμενες εμπορικές εντάσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας έπληξαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών.
Έτσι, ο Dow Jones σημείωσε πτώση 0,65% χάνοντας το όριο των 46.000 μονάδων, στις 45.952, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,63% στις 6.629 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 0,47% και τις 22.562 μονάδες.
Την ίδια ώρα στην αγορά ομολόγων οι αποδόσεις έκαναν βουτιά με πλέον χαρακτηριστική την πτώση του 10ετούς κάτω από το όριο του 4%, στο 3,973%, ήτοι στο χαμηλότερο σημείο του από τον περασμένο Απρίλιο. Αντιστοίχως το 2ετές κατρακύλησε στο 3,412%, στο κατώτερο σημείο από τον Σεπτέμβριο του 2022.
Ο δείκτης μεταβλητότητας Cboe (VIX), ήτοι ο λεγόμενος δείκτης φόβου εκτινάχθηκε κοντά στις 25 μονάδες, στο υψηλότερο σημείο από τον περασμένο Μάιο, υποδηλώνοντας αυξημένο επενδυτικό άγχος.
Η πτώση των αγορών αποδίδεται κυρίως στην απώλεια εμπιστοσύνης προς τον τραπεζικό κλάδο, μετά τα νέα περιστατικά προβληματικών δανείων και πτωχεύσεων, που δημιούργησαν ανησυχίες ότι οι όροι χορήγησης δανείων στις ΗΠΑ έχουν γίνει υπερβολικά χαλαροί θέτοντας σε κίνδυνο τη σταθερότητα του συστήματος.
Ειδικά οι περιπτώσεις των Zions Bancorp και Western Alliance Bancorp, που αποκάλυψαν σήμερα προβληματικά δάνεια που σχετίζονται με υποθέσεις απάτης, αναζωπύρωσαν τους φόβους για ρήγματα στη φερεγγυότητα των δανειοληπτών που μπορεί να απειλήσουν τον πιο αδύναμο κρίκο των μικρών περιφερειακών τραπεζών
Είχε προηγηθεί, εξάλλου, και το «κανόνι» της Tricolor Holdings, εταιρείας δανεισμού σε πελάτες χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας, που απέφερε – μεταξύ άλλων – ζημία 170 εκατ. δολαρίων στην JPMorgan Chase και έως και 200 εκατ. δολάρια στην Fifth Third Bancorp.
Η περίπτωση της Tricolor είχε οδηγήσει προ ημερών των Τζέιμι Ντάιμον της JPMorgan να προειδοποιήσει πως «είναι απίθανο να υπάρχει μόνο μία κατσαρίδα», με τις περιπτώσεις των Zions και Western Alliance να έρθουν να τον επιβεβαιώσουν.
Έτσι, ακόμη κι αν τα περιστατικά αυτά θεωρούνται μεμονωμένα, τα προβληματικά δάνεια γίνονται όλο και πιο συχνό φαινόμενο τους τελευταίους δύο μήνες, δημιουργώντας εύλογο προβληματισμό στην αγορά.
Στο κλίμα αυτό προστέθηκαν φυσικά και οι αρνητικοί παράγοντες των εμπορικών εντάσεων και της παράτασης του κυβερνητικού shutdown.
«Πέρα από τις ανησυχίες για τους δασμούς, αυξάνονται και οι φόβοι για την ποιότητα του πιστωτικού κινδύνου στις περιφερειακές τράπεζες και τις επενδυτικές εταιρείες», εξήγησε ο Μαρκ Χάκετ της Nationwide. «Οι επενδυτές πρέπει να αποφεύγουν αποφάσεις βασισμένες στο συναίσθημα — και η τελευταία εβδομάδα είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα».
Ειδικά στο μέτωπο των εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ–Κίνας, οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί, καθώς οι πρόσφατες δηλώσεις αξιωματούχων και από τις δύο πλευρές κράτησαν «ζωντανό» το κλίμα έντασης.
Την Τετάρτη, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ κατηγόρησε τον Κινέζο υφυπουργό Εμπορίου για «απρεπή συμπεριφορά» τυπική της «διπλωματίας των πολεμικών λύκων» του Πεκίνου.
Σήμερα το Πεκίνο απάντησε κατηγορώντας τον Λευκό Οίκο ότι δημιουργεί εσκεμμένα κλίμα πανικού αναφορικά με τους κινεζικούς ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, υπερβάλοντας όσον αφορά τη βαρύτητα των μέτρων, δεδομένου πως και η αμερικανική κυβέρνηση αντιστοίχως έχει υιοθετήσει αυστηρούς περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνογνωσίας και ημιαγωγών λειτουργώντας προστατευτικά.
Κάπως έτσι, αν και αμφότερες οι πλευρές δηλώνουν ότι οι ηγέτες τους είναι έτοιμοι για τη διμερή συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για τα τέλη του μηνός, στο περιθώριο της συνόδου του APEC, στη Νότια Κορέα, για την ώρα είναι αμφίβολο αν αυτή τελικά θα πραγματοποιηθεί.
Υπό τα δεδομένα αυτά, οι δείκτες απώλεσαν τα αρχικά κέρδη που είχαν αποκομίσει χάρη στα ισχυρά κέρδη που ανακοίνωσε η TSMC, ενισχύοντας τις πρώτες ώρες της συνεδρίασης τον τεχνολογικό κλάδο και τις εταιρείες του ΑΙ.
Η ίδια η TSMC κατάφερε να παραμείνει στις κερδισμένες της ημέρας, αλλά οι περισσότερες τεχνολογικές είτε περιόρισαν τα κέρδη τους ή και τα έχασαν τελείως.
Φωτεινή εξαίρεση και η Salesforce με άλμα κοντά στο 4%, καθώς η εταιρεία λογισμικού προέβλεψε επιστροφή σε διψήφια αύξηση εσόδων τα επόμενα χρόνια, επαναφέροντας την αισιοδοξία για την κερδοφορία του κλάδου cloud services.
Τα καλά αποτελέσματα τριμήνου κράτησαν, επίσης, στις κερδισμένες την J.B. Hunt Transport Services, την Snap-on και την Triump Financial, που ανακοίνωσε και πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών.
Στον αντίποδα ο τραπεζικός κλάδος δέχτηκε αρκετές πιέσεις με επίκεντρο βέβαια τις μικρές περιφερειακές τράπεζες, όπως η Zions, η Western Bancorp, η Banc of California, η Hingham Institution for Savings που έχασαν από 7% έως και 14%. Μάλιστα ο δείκτης των περιφερειακών τραπεζών έπεσε κοντά στο 6,5%.
Iσχυρές πιέσεις δέχτηκε και ο ασφαλιστικός κλάδος, με απώλειες περίπου 4% και πρωταγωνιστές όπως οι Μarsh & McLennan, Progressive Corp. και Travelers Cos.
Στις χαμένες, επίσης, η Hewlett Packard Enterprise μετά την ανακοίνωση πρόβλεψης για χαμηλότερα του αναμενομένου κέρδη και ταμειακές ροές, όπως και η United Airlines, καθώς το αισιόδοξο outlook που εξέδωσε δεν στάθηκε ικανό να υπερκεράσει τις ανησυχίες για κορεσμό στη ζήτηση premium εισιτηρίων.
