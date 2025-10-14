Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε κλοιό διεθνών ρευστοποιήσεων για δεύτερη διαδοχική μέρα
Νέα αναδίπλωση για την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά - Οι πυκνές επιχειρηματικές εξελίξεις δίνουν τον «παλμό»
Οι πωλητές διατηρούν το προβάδισμα στο ελληνικό χρηματιστήριο μετά την χθεσινή διόρθωση, η οποία ήρθε στον απόηχο της 4ήμερης ανόδου που είχε οδηγήσει το ΧΑ κοντά στα υψηλά έτους. Το αρνητικό κλίμα στο εξωτερικό επηρεάζει και την Αθήνα, καταγράφοντας απώλειες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, με αποτέλεσμα να απομακρύνεται περαιτέρω από τις 2.100 μονάδες.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (14/10), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,8% και διαπραγματεύεται στις 2.070,51 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.068,21 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.083,66 μονάδες. Οι πυκνές επιχειρηματικές εξελίξεις δίνουν τον «παλμό», με επίκεντρο τη συγχώνευση μεταξύ ΟΠΑΠ και Allwyn, αλλά και το deal Eurobank-Eurolife, ενώ είχε προηγηθεί η ολοκλήρωση της συμφωνίας ανάμεσα σε Intralot και Bally’s. Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η δημόσια πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ.
Αναδίπλωσε η Λεωφόρος Αθηνών στη συνεδρίαση της Δευτέρας, λίγο προτού αγγίξει τη φετινή κορυφή των 2.126 μονάδων. Οι πιέσεις εντάθηκαν στο δεύτερο μισό των συναλλαγών, η πτώση στο ταμπλό ήταν γενικευμένη, με τον Γενικό Δείκτη να οπισθοχωρεί κάτω από τις 2.100 μονάδες, παρόλο που ενδοσυνεδριακά είχε φτάσει έως τις 2.119 μονάδες. Παρά τη διόρθωση, τα κέρδη εντός του Οκτωβρίου παραμένουν αξιόλογα (+2,6%) και η φετινή απόδοση αγγίζει το +42%.
