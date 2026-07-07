Ξεκίνησε ο κύκλος των αγωγών αποζημιώσεων ύψους 7,6 εκατ. ευρώ για τις τηλεφωνικές υποκλοπές

Οκτώ θύματα των τηλεφωνικών υποκλοπών, τα τηλέφωνα των οποίων είχαν παγιδευτεί με το κακόβουλο λογισμικό Predator, διεκδικούν με αγωγή τους στα αστικά δικαστήρια

Predator, διεκδικούν με αγωγή τους στα αστικά δικαστήρια 7,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αναμένεται η κατάθεση και νέων αγωγών αποζημιώσεων.



Ειδικότερα, οι 8 πρώτοι που περιλαμβάνονται στη λίστα των παρακολουθούμενων μέσω Predator, με νομικό παραστάτη τον Ζαχαρία Κεσσέ κατέθεσαν αγωγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών.







Ακόμη, η αγωγή έχει ένα πρόσθετο ενδιαφέρον, καθώς δεν στρέφεται μόνο κατά των τεσσάρων επιχειρηματιών, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί στην πρώτη δίκη σε πολυετείς ποινές φυλάκισης για την υπόθεση των υποκλοπών, αλλά οι ενάγοντες διεκδικούν αποζημιώσεις, τόσο από υπαλλήλους της εταιρείας Intellexa, ο ρόλος των οποίων αναδείχθηκε με πρωτοβουλία της σύνθεσης του δικαστηρίου (πρόεδρος ο Νίκος Ασκιανάκης και εισαγγελέας ο Δημήτρης Παυλίδης), όσο και από το πρόσωπο από την προπληρωμένη κάρτα του οποίου εστάλησαν τα «μολυσμένα» μηνύματα.



Αναλυτικότερα, στην αγωγή που κατατέθηκε και διεκδικούν αποζημίωση, περιλαμβάνονται ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, η Άρτεμις Σίφορντ, πολιτικός επιστήμονας με μεταπτυχιακές σπουδές στο Στάνφορντ, η οποία από το 2020 εργάζεται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και της ασφάλειας των χρηστών μέσων κοινωνικής δικτύωσης από απειλές, το υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ. Πηνελόπη Μηνιάτη, η οποία είχε εξεταστεί ως μάρτυρας στην προηγηθείσα ποινική δίκη.







Στην αγωγή τους, με την οποία διεκδικούν συνολική αποζημίωση 7,6 εκατομμύρια ευρώ, περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο στήθηκε η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών και το πως έγινε όλων τα κινητά να παγιδευτούν με το κακόβουλο λογισμικό Predator.



Μάλιστα σημειώνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις το link με το μολυσμένο μήνυμα παρέπεμπε σε παρόμοιο με αυτό που στελνόταν για τον εμβολιασμό κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.



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Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, οι δράστες «όχι μόνο είχαν παρανόμως πρόσβαση στα δικά μου προσωπικά δεδομένα, αλλά και σε πληροφορίες από συζητήσεις με άτομα που ερχόμουν σε επαφή είτε σε υπηρεσιακό είτε σε προσωπικό επίπεδο.



Σημειώνεται ότι στα πλαίσια των υπηρεσιακών μου καθηκόντων χειριζόμουν υποθέσεις που σχετίζονταν με ένα ευρύ εγκληματολογικό φάσμα (ανθρωποκτονίες, εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, κ.λπ.), αλλά και ζητήματα που άπτονταν θεμάτων εθνικής ασφαλείας».



Δεν παραλείπει μάλιστα να αναφερθεί και σε συγκεκριμένα παραδείγματα των επαφών της την κρίσιμη χρονική περίοδο υπογραμμίζοντας:



Η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών , φεύγει προσωρινά από το ποινικό σκέλος των δικαστηρίων και εισέρχεται στο αστικό, με διεκδικήσεις αποζημιώσεων που φτάνουν τα 7,6 εκατομμύρια ευρώ. Οκτώ θύματα των τηλεφωνικών υποκλοπών, τα τηλέφωνα των οποίων είχαν παγιδευτεί με το κακόβουλο λογισμικόδιεκδικούν με αγωγή τους στα αστικά δικαστήρια, ενώ αναμένεται η κατάθεση και νέων αγωγών αποζημιώσεων.Ειδικότερα, οι 8 πρώτοι που περιλαμβάνονται στη λίστα των παρακολουθούμενων μέσω Predator, με νομικό παραστάτη τον Ζαχαρία Κεσσέ κατέθεσαν αγωγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών.Να σημειωθεί ότι στους13 ενάγοντες περιλαμβάνονται για πρώτη φορά και πρόσωπα, τα οποία δεν είχαν παρασταθεί στον πρώτο βαθμό (πρωτόδικη δίκη) για υποστήριξη της κατηγορίας, αλλά είχαν καταθέσει ως μάρτυρες, όπως είναι η Πηνελόπη Μηνιάτη, πρώην αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., η οποία κατείχε την κομβική θέση της διευθύντριας της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στο πλαίσιο της οποίας έχει χειριστεί πολλές και σοβαρές υποθέσεις.Ακόμη, η αγωγή έχει ένα πρόσθετο ενδιαφέρον, καθώς δεν στρέφεται μόνο κατά των τεσσάρων επιχειρηματιών, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί στην πρώτη δίκη σε πολυετείς ποινές φυλάκισης για την υπόθεση των υποκλοπών, αλλά οι ενάγοντες διεκδικούν αποζημιώσεις, τόσο από υπαλλήλους της εταιρείας Intellexa, ο ρόλος των οποίων αναδείχθηκε με πρωτοβουλία της σύνθεσης του δικαστηρίου (πρόεδρος ο Νίκος Ασκιανάκης και εισαγγελέας ο Δημήτρης Παυλίδης), όσο και από το πρόσωπο από την προπληρωμένη κάρτα του οποίου εστάλησαν τα «μολυσμένα» μηνύματα.Αναλυτικότερα, στην αγωγή που κατατέθηκε και διεκδικούν αποζημίωση, περιλαμβάνονται ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, η Άρτεμις Σίφορντ, πολιτικός επιστήμονας με μεταπτυχιακές σπουδές στο Στάνφορντ, η οποία από το 2020 εργάζεται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και της ασφάλειας των χρηστών μέσων κοινωνικής δικτύωσης από απειλές, το υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ. Πηνελόπη Μηνιάτη, η οποία είχε εξεταστεί ως μάρτυρας στην προηγηθείσα ποινική δίκη.Ο κατάλογος συμπληρώνεται από την Αντωνία Πρίμπα, η οποία είχε διατελέσει συνεργάτης του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Στέλιου Κυμπουρόπουλου, καθώς και ειδική σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων από την 14-05-2014 έως την 28-02-2015, δύο υπάλληλοι της ΕΥΠ, η Αγγελική Ρούσου και η Ζωή Μαρία Σάκκαλη, ο δικηγόρος Ιωάννης Φυτιλής και ο δημοσιογράφος Σπύρος Σιδέρης, ο οποίος όπως αποκαλύπτεται ήταν επίσης παρακολουθούμενος.Στην αγωγή τους, με την οποία διεκδικούν συνολική αποζημίωση 7,6 εκατομμύρια ευρώ, περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο στήθηκε η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών και το πως έγινε όλων τα κινητά να παγιδευτούν με το κακόβουλο λογισμικό Predator.Μάλιστα σημειώνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις το link με το μολυσμένο μήνυμα παρέπεμπε σε παρόμοιο με αυτό που στελνόταν για τον εμβολιασμό κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το κεφάλαιο της αγωγής, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας στις 7 Απριλίου 2027, που καταγράφονται τα πραγματικά περιστατικά που αφορούν την Πηνελόπη Μηνιάτη, η οποία κάνει λόγο και για διάπραξη του αδικήματος της κατασκοπίας.Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, οι δράστες «όχι μόνο είχαν παρανόμως πρόσβαση στα δικά μου προσωπικά δεδομένα, αλλά και σε πληροφορίες από συζητήσεις με άτομα που ερχόμουν σε επαφή είτε σε υπηρεσιακό είτε σε προσωπικό επίπεδο.Σημειώνεται ότι στα πλαίσια των υπηρεσιακών μου καθηκόντων χειριζόμουν υποθέσεις που σχετίζονταν με ένα ευρύ εγκληματολογικό φάσμα (ανθρωποκτονίες, εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, κ.λπ.), αλλά και ζητήματα που άπτονταν θεμάτων εθνικής ασφαλείας».Δεν παραλείπει μάλιστα να αναφερθεί και σε συγκεκριμένα παραδείγματα των επαφών της την κρίσιμη χρονική περίοδο υπογραμμίζοντας:

«Ενδεικτικά μόνο κατά το έτος 2021, ως διευθύντρια της ΔΕΕ, χειρίστηκα τόσο τη διερεύνηση αδικημάτων κατασκοπείας στη Ρόδο και στη Σάμο, που πραγματοποιούνταν -μεταξύ άλλων- και με τη χρήση drones και υποθέσεις που αφορούσαν εγχώριες και διεθνείς τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως η ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση ISIS.



Επίσης, οι περισσότερες υποθέσεις αφορούσαν μεταξύ άλλων τον άμεσο έλεγχο ψηφιακών συσκευών, την εξέταση γνησιότητας εγγράφων (ταξιδιωτικών εγγράφων, κ.ά.), την ταυτοποίηση ατόμων μέσω χρήσης βιομετρικών δεδομένων για την εν γένει άμεση διερεύνηση αδικημάτων κατασκοπείας και πράξεων που προσβάλλουν την εθνική ασφάλεια».



Από την πλευρά του δημοσιογράφο Σπύρο Σιδέρη υπογραμμίζει ότι το επίδικο χρονικό διάστημα ασκούσε ενεργά τη δημοσιογραφική μου δραστηριότητα ήταν ιδρυτής και διευθυντής του Independent Balkan News Agency (IBNA), ενός διεθνούς ειδησεογραφικού οργανισμού με αντικείμενο τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο.



«Η επαγγελματική μου εξειδίκευση αφορούσε την εξωτερική πολιτική, τη διπλωματία, τις διεθνείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις. Στο πλαίσιο της εργασίας μου πραγματοποιούσα συστηματικά δημοσιογραφικές αποστολές, συνεντεύξεις και συναντήσεις με ανώτατους πολιτικούς και διπλωματικούς αξιωματούχους της Ελλάδας, των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου.



Μεταξύ αυτών ήταν οι Νίκος Κοτζιάς, Zoran Zaev, Nikola Dimitrov, Boyko Borissov, Daniel Mitov, Νίκος Αναστασιάδης, Νίκος Χριστοδουλίδης, Ιωάννης Κασουλίδης, Aleksandar Vučić, Ivica Dačić, Edi Rama, Ditmir Bushati, Mevlüt Çavuşoğlu, Sameh Shoukry, καθώς και άλλοι αρχηγοί κρατών, πρωθυπουργοί, υπουργοί Εξωτερικών και ανώτατοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι της περιοχής».