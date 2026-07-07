Στεγαστικό: 10 αιτίες και 3+3 παρεμβάσεις που προτείνονται για την επίλυσή του

Από την αποκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας μέχρι τα κίνητρα μετεγκατάστασης μεταξύ των παρεμβάσεων που προτείνει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην τελευταία ανάλυση για την επίλυση του στεγαστικού ζητήματος