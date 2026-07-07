Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Πλεονάσματα και ανάπτυξη σήμερα, αλλά δύσκολη η επόμενη μέρα
Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Πλεονάσματα και ανάπτυξη σήμερα, αλλά δύσκολη η επόμενη μέρα
Η πρόοδος δεν είναι δεδομένη - Yψηλό χρέος και λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συνεπάγονται υψηλά πλεονάσματα, και νέες αβεβαιότητες - Aνησυχία για τις διαρθρωτικές αδυναμίες
Το ελληνικό «παράδοξο», η χώρα να καταγράφει τα μεγαλύτερα πρωτογενή πλεονάσματα αλλά και να είναι από τις πρώτες που αυξάνει κρατικές δαπάνες και μέτρα στήριξης -ενώ σχεδόν όλες οι άλλες τηρούν συσταλτική πολιτική- εξηγεί η έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου: «Υψηλότερη ανάπτυξη και έσοδα από καταπολέμηση φοροδιαφυγής».
Στην ίδια έκθεση, όμως, το ΕΔΣ προειδοποιεί: η οικονομική πρόοδος δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη και η διατήρησή της «προϋποθέτει, συνεπώς, τη συνέχιση συνετής δημοσιονομικής πολιτικής παράλληλα με την εμβάθυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
Έτσι, ανάπτυξη, πλεονάσματα και αποκλιμάκωση του χρέους συνθέτουν μεν τη σημερινή εικόνα, αλλά το ΕΔΣ επισημαίνει ότι η επόμενη φάση θα είναι πιο απαιτητική, καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται και οι διεθνείς κίνδυνοι παραμένουν αυξημένοι. Το βασικό μήνυμα της έκθεσης είναι: η οικονομία έχει κάνει βήματα, αλλά η «διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής τα επόμενα χρόνια αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση».
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Στην ίδια έκθεση, όμως, το ΕΔΣ προειδοποιεί: η οικονομική πρόοδος δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη και η διατήρησή της «προϋποθέτει, συνεπώς, τη συνέχιση συνετής δημοσιονομικής πολιτικής παράλληλα με την εμβάθυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
Έτσι, ανάπτυξη, πλεονάσματα και αποκλιμάκωση του χρέους συνθέτουν μεν τη σημερινή εικόνα, αλλά το ΕΔΣ επισημαίνει ότι η επόμενη φάση θα είναι πιο απαιτητική, καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται και οι διεθνείς κίνδυνοι παραμένουν αυξημένοι. Το βασικό μήνυμα της έκθεσης είναι: η οικονομία έχει κάνει βήματα, αλλά η «διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής τα επόμενα χρόνια αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση».
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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