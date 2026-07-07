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Καθορίστηκε η εξεταστέα ύλη για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2027
Καθορίστηκε η εξεταστέα ύλη για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2027
Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2027 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου
Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η εξεταστέα ύλη για το έτος 2027 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
Δείτε την εξεταστέα ύλη, εδώ.
Δείτε την εξεταστέα ύλη, εδώ.
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