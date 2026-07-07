«Ακυβέρνητο καράβι» η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για διοικητικό αδιέξοδο, «παγωμένες» προσλήψεις και μετατάξεις, προβλήματα στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια και καθυστερήσεις στις πληρωμές





Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει την ΥΠΑ «ακυβέρνητο καράβι» και απευθύνει έκκληση για άμεση παρέμβαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ζητώντας τη σύγκληση κοινής σύσκεψης με τη διοίκηση της ΥΠΑ.



Αναλυτικά η ανακοίνωση:







Η Ομοσπονδία έχει επανειλημμένα ενημερώσει τη Διοίκηση για τα κρίσιμα προβλήματα, τα οποία όχι μόνο δεν επιλύονται, αλλά αυξάνονται επικίνδυνα.



Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΥΠΑ πληροφορούμαστε ότι παραιτούνται το ένα μετά το άλλο, ενώ τα εναπομείναντα ενεργά μέλη αδυνατούν να συνεδριάσουν.







Η διαδικασία μετατάξεων από άλλους φορείς παραμένει πλήρως παγωμένη, παρά τη σύμφωνη γνώμη του ΥΜΕ, δημιουργώντας πρόσθετες δυσλειτουργίες στη στελέχωση της Υπηρεσίας.



Η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου για την κάλυψη καίριων θέσεων δεν έχει ενεργοποιηθεί, παρά τη σύμφωνη γνώμη του ΥΜΕ, με αποτέλεσμα να παραμένουν ακάλυπτες κρίσιμες λειτουργικές ανάγκες.



Κλείσιμο



Οι μετακινήσεις προσωπικού για έκτακτες αλλά και τακτικές ανάγκες της Υπηρεσίας αναμένεται, με μαθηματική ακρίβεια, να εκλείψουν το αμέσως επόμενο διάστημα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο κάθε υπάλληλος δύναται να έχει έως τρία Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής στο όνομά του, ενώ η Υπηρεσία αδυνατεί να εκκαθαρίσει τις προηγούμενες μετακινήσεις λόγω έλλειψης διαδικασιών και στελέχωσης στα αρμόδια τμήματα. Επιπρόσθετα, η Παγία Προκαταβολή για εξαιρετικά επείγουσες μετακινήσεις παραμένει «στον πάγο» από την αλλαγή του Νόμου.



Οι προμηθευτές ανταλλακτικών και συστημάτων παραμένουν απλήρωτοι, χωρίς καμία ενημέρωση ή χρονοδιάγραμμα, οδηγώντας σε πλήρη παύση προμηθειών και άμεσο επιχειρησιακό κίνδυνο για την Υπηρεσία.



Παρότι είχε συσταθεί επιτροπή διερεύνησης κατάλληλων χώρων στέγασης από τις αρχές του έτους με ήδη υπάρχον πόρισμα, ενόψει της λήξης της σύμβασης τον Μάιο του 2026, συγκροτήθηκε νέα επιτροπή 15 μελών!!! (με το ίδιο αντικείμενο). Ως αποτέλεσμα, η ανανέωση της σύμβασης δεν έχει προχωρήσει και η στέγαση των διευθύνσεων παραμένει αβέβαιη.



Σοβαρές δυσλειτουργίες στη λειτουργία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) καταγγέλλει η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ), κάνοντας λόγο για διοικητική παράλυση, ελλείψεις προσωπικού, καθυστερήσεις σε πληρωμές και προβλήματα που, όπως υποστηρίζει, επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας.Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει την ΥΠΑ «ακυβέρνητο καράβι» και απευθύνει έκκληση για άμεση παρέμβαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ζητώντας τη σύγκληση κοινής σύσκεψης με τη διοίκηση της ΥΠΑ.«"Ακυβέρνητο καράβι" η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας καθώς μετά την ψήφιση του Ν.5240/2025 για πάνω από μισό χρόνο, αντί να διαθέτει την υποτιθέμενη ευελιξία ως ΝΠΔΔ σε σχέση με την προηγούμενη νομική μορφής της ως Αυτοτελή Δημόσια Υπηρεσία, βρίσκεται στην κυριολεξία σε πλήρη εμπλοκή.Η Ομοσπονδία έχει επανειλημμένα ενημερώσει τη Διοίκηση για τα κρίσιμα προβλήματα, τα οποία όχι μόνο δεν επιλύονται, αλλά αυξάνονται επικίνδυνα.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΥΠΑ πληροφορούμαστε ότι παραιτούνται το ένα μετά το άλλο, ενώ τα εναπομείναντα ενεργά μέλη αδυνατούν να συνεδριάσουν.Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της ΥΠΑ δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί από την ψήφιση του νέου Νόμου, γεγονός που παραλύει κρίσιμες διοικητικές διαδικασίες.Η διαδικασία μετατάξεων από άλλους φορείς παραμένει πλήρως παγωμένη, παρά τη σύμφωνη γνώμη του ΥΜΕ, δημιουργώντας πρόσθετες δυσλειτουργίες στη στελέχωση της Υπηρεσίας.Η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου για την κάλυψη καίριων θέσεων δεν έχει ενεργοποιηθεί, παρά τη σύμφωνη γνώμη του ΥΜΕ, με αποτέλεσμα να παραμένουν ακάλυπτες κρίσιμες λειτουργικές ανάγκες.Παρά την πρόβλεψη του νόμου για περίπου 500 κενές οργανικές θέσεις, η ΥΠΑ δεν έχει εκπονήσει κανέναν ετήσιο προγραμματισμό στελέχωσης — πλην των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας — ενώ κάθε χρόνο αποχωρούν περίπου 100 υπάλληλοι από όλους τους λοιπούς κλάδους.Οι μετακινήσεις προσωπικού για έκτακτες αλλά και τακτικές ανάγκες της Υπηρεσίας αναμένεται, με μαθηματική ακρίβεια, να εκλείψουν το αμέσως επόμενο διάστημα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο κάθε υπάλληλος δύναται να έχει έως τρία Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής στο όνομά του, ενώ η Υπηρεσία αδυνατεί να εκκαθαρίσει τις προηγούμενες μετακινήσεις λόγω έλλειψης διαδικασιών και στελέχωσης στα αρμόδια τμήματα. Επιπρόσθετα, η Παγία Προκαταβολή για εξαιρετικά επείγουσες μετακινήσεις παραμένει «στον πάγο» από την αλλαγή του Νόμου.Οι προμηθευτές ανταλλακτικών και συστημάτων παραμένουν απλήρωτοι, χωρίς καμία ενημέρωση ή χρονοδιάγραμμα, οδηγώντας σε πλήρη παύση προμηθειών και άμεσο επιχειρησιακό κίνδυνο για την Υπηρεσία.Παρότι είχε συσταθεί επιτροπή διερεύνησης κατάλληλων χώρων στέγασης από τις αρχές του έτους με ήδη υπάρχον πόρισμα, ενόψει της λήξης της σύμβασης τον Μάιο του 2026, συγκροτήθηκε νέα επιτροπή 15 μελών!!! (με το ίδιο αντικείμενο). Ως αποτέλεσμα, η ανανέωση της σύμβασης δεν έχει προχωρήσει και η στέγαση των διευθύνσεων παραμένει αβέβαιη.

Σχετικά με την αποζημίωση απασχόλησης του προσωπικού κατά τις απογευματινές ώρες, καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, είτε για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου είτε για εργασία πέραν αυτού, το προσωπικό παραμένει απλήρωτο από την αρχή του έτους, χωρίς κανένα χρονοδιάγραμμα έναρξης διαδικασίας πληρωμής.



Όσο αφορά τη λειτουργία των 14 παραχωρημένων αερολιμένων ακόμα και σήμερα αδικαιολογήτως και παρόλες τις οχλήσεις μας τόσο πριν από την ψήφιση του νόμου, όσο και μετά παραμένει στον αέρα το ποιος προΐσταται σε ποιον και ποιος υπογράφει προγράμματα, εργασίες , μετακινήσεις κτλ.



Η Διοικητική και Οικονομική υποστήριξη των 14 αεροδρομίων παραμένει ασαφής, καθώς ο νόμος και οι αρμοδιότητες που εκδόθηκαν προβλέπουν υποστήριξη αποκλειστικά για τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας. Παρά τις διαβεβαιώσεις της Διοίκησης για διευθέτηση του ζητήματος, δεν έχει εκδοθεί επίσημη διευκρίνιση.



Στο Τμήμα Προγραμματισμού και Συντονισμού, στο οποίο περιλαμβάνονται μελέτες και εγκρίσεις έργων από τους προβλεπόμενους από τον νόμο ΠΕ Μηχανικούς, τοποθετήθηκε ως προϊστάμενος υπάλληλος ΔΕ Διοικητικού, ο οποίος σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν μπορεί να προΐσταται σε έργα. Ο ίδιος έχει ήδη υποβάλει παραίτηση, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα, ωστόσο δεν έχει αποδεσμευτεί, με αποτέλεσμα να υφίσταται άμεσος κίνδυνος ακύρωσης έργων.



Καλούμε τον Υπουργό ΥΜΕ όπως συγκαλέσει χωρίς καμία καθυστέρηση κοινή σύσκεψη, παρουσία του ιδίου, με τη Διοίκηση της ΥΠΑ, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΥΠΑ και την ΟΣΥΠΑ, καθώς η κατάσταση έχει ήδη φτάσει στο σημείο όπου το “αργά” είναι πραγματικότητα».