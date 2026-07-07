Ξεκινά η κρίσιμη Σύνοδος του ΝΑΤΟ: Οι «κόφτες» για τα τουρκικά F-35 και το χαρτί αξιοπιστίας της Αθήνας

Με επίκεντρο τα F-35, τις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας και τις αμυντικές δαπάνες διεξάγεται η Σύνοδος του ΝΑΤΟ, ενώ η Ελλάδα προβάλλει την αξιοπιστία και την ετοιμότητά της στη Συμμαχία - New York Times: Ο Τραμπ ετοιμάζει δώρο στον Ερντογάν την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35