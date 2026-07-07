Σούπερ μάρκετ: Αύξηση πωλήσεων 6,4% στο πεντάμηνο με οδηγό τα τρόφιμα

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Ισχυρή δυναμική διατηρείκατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026, με τις συνολικές πωλήσεις ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων (FMCG) να αυξάνονται κατά 6,4% σε αξία σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025., η αγορά συνεχίζει να κινείται ανοδικά, με την ανάπτυξη να στηρίζεται τόσο στην αύξηση των πωλούμενων ποσοτήτων όσο και στις ήπιες ανατιμήσεις, ενώ τα τρόφιμα εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό μοχλό ανάπτυξης. Η συνολική αξία της αγοράς διαμορφώθηκε στα 5,75 δισ. ευρώ από 5,41 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, επιβεβαιώνοντας ότι ο κλάδος διατηρεί υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά το ιδιαίτερα θετικό 2025.Την ίδια στιγμή, ανοδικά κινείται και η αγορά των προϊόντων επί ζυγίω ή χύμα, όπου οι πωλήσεις σε αξία αυξάνονται κατά 8,8%. Τα κρέατα, τα ψάρια, τα λαχανικά και το κοτόπουλο καταγράφουν διψήφιους ή υψηλούς μονοψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ μόνο τα αλλαντικά και τα γαλακτοκομικά παρουσιάζουν μικρή υποχώρηση. Τα προϊόντα επί ζυγίω αντιπροσωπεύουν πλέον το 23,3% της συνολικής αγοράς FMCG, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα, τα τυποποιημένα προϊόντα (fixed barcode) σημείωσαν αύξηση της αξίας πωλήσεων κατά 5,6% και άνοδο του όγκου πωλήσεων κατά 3,9%.Σύμφωνα με τα στοιχεία της Circana για το σύνολο της αγοράς FMCG, ο κλάδος των τροφίμων συνέχισε να αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της αγοράς, συγκεντρώνοντας το 83,3% της συνολικής αξίας των πωλήσεων FMCG. Οι πωλήσεις τροφίμων αυξήθηκαν κατά 6,9% σε αξία, σημαντικά υψηλότερα από τις κατηγορίες προσωπικής φροντίδας (+3,2%) και προϊόντων νοικοκυριού (+3,3%).Ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις σημείωσαν οι επιμέρους κατηγορίες. Τα κατεψυγμένα καταγράφουν άνοδο 8,8%, τα γαλακτοκομικά 8,5%, ενώ τα μη αλκοολούχα ποτά ενισχύονται κατά 7,5%. Ισχυρή ανάπτυξη εμφανίζουν επίσης τα σνακ (+10,1%), επιβεβαιώνοντας ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες αποτελούν βασικούς μοχλούς αύξησης του τζίρου. Αντίθετα, τα αλκοολούχα ποτά εμφανίζουν μικρή υποχώρηση (-1,1%), αποτελώντας τη μοναδική μεγάλη κατηγορία με αρνητικό πρόσημο.Σε αντίθεση με την περίοδο της υψηλής πληθωριστικής πίεσης των προηγούμενων ετών, η αύξηση της αγοράς το 2026 δεν προέρχεται αποκλειστικά από τις τιμές. Η μέση τιμή ανά μονάδα αυξήθηκε κατά 1,7%, ενώ οι πωλήσεις σε όγκο ενισχύθηκαν κατά περίπου 3,9%.καταγράφονται σταενώ σε αρκετές κατηγορίες οι τιμές παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες ή εμφανίζουν οριακές μειώσεις.Παράλληλα, συνεχίζεται η σταδιακή ενίσχυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία εξακολουθούν να κερδίζουν μερίδιο αγοράς. Το μερίδιό τους διαμορφώθηκε στο 27,4% της συνολικής αγοράς έναντι 27,2% το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ οι πωλήσεις τους αυξήθηκαν κατά 6,3%, υψηλότερα από τα επώνυμα προϊόντα που κατέγραψαν άνοδο 5,4%. Η μεγαλύτερη διείσδυση των private label παρατηρείται στις κατηγορίες τροφίμων, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη προσπάθεια των καταναλωτών να περιορίσουν το κόστος του εβδομαδιαίου καλαθιού, χωρίς να μειώνουν τις αγορές τους.Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ συνεχίζουν να επενδύουν στις προωθητικές ενέργειες. Το ποσοστό των πωλήσεων που πραγματοποιείται μέσω προσωρινών μειώσεων τιμών αυξήθηκε στο 25,4% της συνολικής αγοράς, έναντι 25,2% πριν από έναν χρόνο. Η σημαντικότερη ενίσχυση των προσφορών καταγράφεται στα τρόφιμα, όπου η προωθητική ένταση αυξήθηκε κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες, γεγονός που δείχνει ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των αλυσίδων παραμένει ιδιαίτερα έντονος.Ανά τύπο καταστήματος, τη μεγαλύτερη ανάπτυξη εμφανίζουν τα υπερμάρκετ άνω των 2.500 τ.μ., με αύξηση πωλήσεων 8,2%, ενώ ακολουθούν τα μικρά καταστήματα έως 400 τ.μ. με 7,8%. Τα μεγάλα καταστήματα φαίνεται να επωφελούνται από τις μεγαλύτερες αγορές ενός προορισμού (one-stop shopping), ενώ τα μικρότερα διατηρούν τη δυναμική τους, λόγω της ευκολίας πρόσβασης και των συχνότερων επισκέψεων.Σε γεωγραφικό επίπεδο, η Κεντρική Ελλάδα καταγράφει την υψηλότερη αύξηση πωλήσεων (+6,7%), ακολουθούμενη από τα νησιά (+6,6%) και την Κρήτη (+6,1%).Η Αττική, που συγκεντρώνει σχεδόν το 44% της αγοράς, αναπτύσσεται με ρυθμό 5,2%, ενώ η Θεσσαλονίκη εμφανίζει αύξηση 5,5%. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η τουριστική δραστηριότητα συνεχίζει να λειτουργεί ως σημαντικός παράγοντας ενίσχυσης της κατανάλωσης, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές και στην Κρήτη.Τέλος, θετική παρέμεινε η εικόνα του online grocery με τον συνολικό κύκλο εργασιών να αγγίζει τα 133 εκατ. ευρώ το πρώτο πεντάμηνο του 2026, παρουσιάζοντας αύξηση 1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ο αριθμός των παραγγελιών υποχώρησε κατά 3%, ενώ η μέση αξία καλαθιού αυξήθηκε κατά 5%. Ο μέσος αριθμός τεμαχίων ανά καλάθι ενισχύθηκε κατά 3%, ενώ η μέση τιμή ανά τεμάχιο αυξήθηκε κατά 2%.Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ