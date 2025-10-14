Νέα ρεκόρ για χρυσό και ασήμι – Οι επενδυτές «τρέχουν» στα ασφαλή καταφύγια
Ο χρυσός ξεπέρασε τα 4.100 δολάρια και το ασήμι τα 52,5 δολάρια με φόντο τις εντάσεις ΗΠΑ - Κίνας
Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο καταρρίπτουν χρυσός και ασήμι, και, όπως λένε οι αναλυτές, αυτό δείχνει μόνο ένα πράγμα: ότι οι επενδυτές λαμβάνουν θέσεις για την επόμενη «καταιγίδα».
Το ασήμι έφτασε σε ιστορικό υψηλό πάνω από 52,50 δολάρια και ο χρυσός έφτασε σε νέα κορυφή σπάζοντας το φράγμα των 4.100 δολαρίων ανά ουγγιά.
Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου αυξήθηκαν κατά δύο μονάδες βάσης στο 4,05%, καθώς οι συναλλαγές ξανάρχισαν μετά την αργία της Δευτέρας.
Ο δείκτης του δολαρίου διατήρησε τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, ενώ το αργό πετρέλαιο αυξήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα τη Δευτέρα, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχυμένα κατά 1,07 δολάρια, ή 1,71%, στα 63,80 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό West Texas Intermediate ήταν στα 60,05 δολάρια το βαρέλι, αυξημένο κατά 1,15 δολάρια, ή 1,95%. Και τα δύο συμβόλαια έχασαν περίπου 4% την Παρασκευή, κλείνοντας στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάιο.
«Το κλίμα κινδύνου παραμένει ευάλωτο, καθώς εμφανίζονται ρωγμές τόσο στις αγορές μετοχών όσο και στις αγορές κρυπτονομισμάτων», δήλωσε η Hebe Chen, αναλύτρια αγοράς στη Vantage Markets. «Η αδιάκοπη πορεία των πολύτιμων μετάλλων προς νέα ρεκόρ στέλνει ένα σαφές μήνυμα: οι επενδυτές προετοιμάζονται για την επόμενη καταιγίδα».
