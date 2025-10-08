Οι Έλληνες κάνουν τις περισσότερες υπερωρίες στην ΕΕ – Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat
Οι Έλληνες κάνουν τις περισσότερες υπερωρίες στην ΕΕ – Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Το 20,9% των Ελλήνων εργάζονταν πάνω από 45 ώρες εβδομαδιαίως το δεύτερο τρίμηνο του έτους - Αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των χωρών της ΕΕ - Δείτε πίνακες

Η Ελλάδα αναδεικνύεται πρωταθλήτρια Ευρώπης όσον αφορά στις ώρες εργασίας, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το δεύτερο τρίμηνο του 2025 έχει το υψηλότερο ποσοστό απασχολουμένων που εργάστηκαν περισσότερες από 45 ώρες την εβδομάδα.

Αναλυτικά, το δεύτερο τρίμηνο του 2025, το 10,8% των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζονταν πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα στην κύρια και τη δευτερεύουσα απασχόλησή τους συνολικά.

Τα στοιχεία δείχνουν, όμως, αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των χωρών της ΕΕ όσον αφορά τις υπερωρίες.

Το υψηλότερο ποσοστό υπερωριακής απασχόλησης παρατηρήθηκε στην Ελλάδα (20,9%), ακολουθούμενη από την Κύπρο (16,6%) και τη Μάλτα (14,6%).
Αντίθετα, το χαμηλότερο ποσοστό παρατηρήθηκε στη Βουλγαρία (2,5 %), τη Λετονία (4,1%) και τη Ρουμανία (5,9%).
Ο χρόνος εργασίας μεταξύ 20 και 44 ωρών την εβδομάδα ήταν ο πιο δημοφιλής στην ΕΕ, με το 72,3% του συνόλου των απασχολουμένων να εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία.
Σε επίπεδο ΕΕ, το 16,9% των απασχολουμένων ατόμων ηλικίας 20-64 ετών εργάζονταν έως 19 ώρες την εβδομάδα. Τα υψηλότερα ποσοστά σε αυτή την κατηγορία παρατηρήθηκαν σε Ολλανδία (26,8%), Δανία (25,5%) και Αυστρία (25,3 %), ενώ τα μικρότερα σε Ρουμανία (3,5%), Βουλγαρία (4,6%) και Ελλάδα (6,1%).

