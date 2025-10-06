Πληρωμές με IRIS: Τι αλλάζει από 1η Νοεμβρίου - Οδηγός για καταναλωτές και επιχειρήσεις

Οι μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS διαμορφώνονται ως εξής:

- φυσικά καταστήματα και e-shops - θα πρέπεινα δέχονται, χρησιμοποιώντας QR κωδικό.Το νέο μέτρο στοχεύει σε πιο γρήγορες, ασφαλείς και οικονομικές συναλλαγές, αλλά και σε καλύτερη φορολογική διαφάνεια.σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας ταυτόχρονα διαφάνεια και φορολογική συμμόρφωση.• Έως 500 ευρώ ημερησίως για μεταφορές(IRIS P2P).• Έως 500 ευρώ ημερησίως για(IRIS P2B).• Συνολικό ανώτατο ποσό ανά ημέρα: 1.000 ευρώ.Το νέο θεσμικό πλαίσιο, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, ορίζει ρητά ότι κάθε επιχείρηση που δέχεται πληρωμές τύπου IRIS (ή με παρόμοιες υπηρεσίες mobile banking) πρέπει να τις ολοκληρώνει αποκλειστικά μέσω τερματικού POS, διασυνδεδεμένου είτε με φορολογικό μηχανισμό είτε με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ. Οποιαδήποτε άλλη μέθοδος θεωρείται πλέον μη σύννομη.Η ρύθμιση αφορά χιλιάδες επαγγελματίες, καταστήματα, επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης, που μέχρι σήμερα δέχονταν άμεσες μεταφορές χρημάτων χωρίς φορολογική τεκμηρίωση μέσω POS. Από τη στιγμή που θα τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος, κάθε τέτοια πληρωμή θεωρείται παράτυπη και επισύρει βαριές κυρώσεις.Το IRIS Payments είναι πάρα πολύ απλό στη χρήση του. Είναι πολύ εύκολο να τον ενεργοποιήσεις και να το χρησιμοποιήσεις. Χρειάζεσαι μόνο τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη. Έχει υψηλό βαθμό χρήσης καθώς έχει ήδη 3,8 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες (P2P) ενώ αναμένεται να ξεπεράσουν τα 4 εκατ. χρήστες το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, στο IRIS είναι εγγεγραμμένοι πάνω από 565.000 εγγεγραμμένοι επαγγελματίες (P2Β). Η μεταφορά γίνεται άμεσα και δωρεάν μεταξύ φυσικών προσώπων, ενώ υπάρχουν μικρές χρεώσεις για ελεύθερους επαγγελματίες όταν αυτοί δέχονται πληρωμές. Είναι επίσης εξαιρετικά ασφαλές, αφού οι συναλλαγές πραγματοποιούνται στο ασφαλές περιβάλλον του Mobile banking των τραπεζών και με τη χρήση βιομετρικών δεδομένων.