Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2026 - Ανάπτυξη 2,2% φέτος και 2,4% το 2026
Παρά την αυξημένη αβεβαιότητα στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για 6o έτος να καταγράφει υψηλότερο ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης
Με μοχλό τη φορολογική μεταρρύθμιση η Ελλάδα θα έχει την υψηλότερη ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2026, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης, αμέσως μετά την κατάθεση του Προσχεδίου του νέου κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή.
Σύμφωνα με τον κύριο Πιερρακάκη «η ελληνική οικονομία στηρίζεται πλέον σε στέρεα θεμέλια και συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμούς σημαντικά υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Τα μέτρα που ανακοινώσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ενισχύουν αυτή την πορεία. Η αύξηση των εισοδημάτων δίνει περαιτέρω ώθηση στην ανάπτυξη, η οποία αναμένεται να διαμορφωθεί από 2,2% φέτος σε 2,4% το 2026, ενώ ο πληθωρισμός και η ανεργία θα συνεχίσουν να μειώνονται».
Όσον αφορά στο πρωτογενές πλεόνασμα, «προβλέπεται στο 2,8% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος υποχωρεί στο 137,6% του ΑΕΠ — το χαμηλότερο επίπεδο από το 2010. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, εφόσον αυτό συμβεί, η Ελλάδα θα πάψει να είναι η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τον δείκτη χρέους προς ΑΕΠ».
Κομβικό ρόλο στη δυναμική αυτή διαδραματίζει ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων, ο οποίος αναμένεται να διαμορφωθεί στο 10,2% το 2026 — το υψηλότερο ποσοστό ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ύψους 16,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενισχύει την παραγωγικότητα και δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας στην περιφερειακή ανάπτυξη.
Από πλευράς του, ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, «το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού, που μόλις κατατέθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής και θα συζητηθεί τις επόμενες μέρες, με στόχο να κατατεθεί το τελικό σχέδιο στις 20 Νοεμβρίου, προβλέπει σημαντικά οφέλη για τους Έλληνες πολίτες. Σε αυτό περιέχεται το σύνολο των μέτρων που εξαγγέλθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ύψους 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2026, με κυριότερη τη φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό, τους νέους και τη μεσαία τάξη».
Στη βάση αυτή, και σε συνδυασμό με τους σημαντικούς επενδυτικούς πόρους ύψους 16,7 δισ. ευρώ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, προβλέπεται ανάπτυξη για το 2026 2,4% έναντι 2,2% του 2025, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 2,6% σε 2,2%.
Το πρωτογενές αποτέλεσμα εκτιμάται σε 3,6% του ΑΕΠ το 2025, έναντι 3,2% που ήταν η εκτίμηση στην Έκθεση Προόδου του Μεσοπρόθεσμου τον Απρίλιο, στη βάση (α) της μεγαλύτερης αύξησης των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας, που εκτιμάται πλέον σε 6,3% το 2025, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο του 3,4% που ήταν η πρόβλεψη του προϋπολογισμού, (β) της αυξημένης τουριστικής κίνησης, που εμφανίζει αύξηση τουριστικών εσόδων ύψους 12,5% στο επτάμηνο και (γ) της αυξημένης πραγματικής ιδιωτικής κατανάλωσης, που εκτιμάται σε 1,9% έναντι 1,6% που ήταν η πρόβλεψη του προϋπολογισμού.
Για το 2026, στη βάση των νέων σημαντικών παρεμβάσεων για τη στήριξη του εισοδήματος που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, το πρωτογενές αποτέλεσμα αναμένεται να ανέλθει σε 2,8% και το συνολικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης να διαμορφωθεί σε έλλειμμα -0,1% από πλεόνασμα 0,6% που εκτιμάται για το 2025.
Πρέπει να αναφέρω ότι τα ανωτέρω γίνονται ακριβώς εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων που τίθενται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες για το ερχόμενο έτος, καθώς, όπως θα δείτε στο προσχέδιο, η απόκλιση του δείκτη πρωτογενών δαπανών σε σωρευτική βάση το 2026 σε σχέση με τους στόχους είναι μηδενική.
Κλείνοντας, το σημαντικότερο ίσως στοιχείο του προσχεδίου είναι η διαφαινόμενη περαιτέρω αποκλιμάκωση του λόγου χρέους γενικής κυβέρνησης ως προς το ΑΕΠ, καθώς αυτός αναμένεται να μειωθεί από 153,6% το 2024 σε 145,4% το 2025 και, για πρώτη φορά από το 2010, κάτω από 140%, και συγκεκριμένα σε 137,6% το 2026, προσεγγίζοντας τα επίπεδα της Ιταλίας», όπως τόνισε ο κύριος Πετραλιάς.
