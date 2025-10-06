Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2026 - Ανάπτυξη 2,2% φέτος και 2,4% το 2026

Παρά την αυξημένη αβεβαιότητα στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για 6o έτος να καταγράφει υψηλότερο ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης