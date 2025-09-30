Στα 50,2 δισ. το σύνολο των οφειλών στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών
Kατά 562.039.548 ευρώ αυξήθηκε το χρέος από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) το δεύτερο τρίμηνο του 2025 (Απρίλιος- Ιούνιος) με αποτέλεσμα το συνολικό χρέος να φτάσει στο αστρονομικό ποσό των 50.292.414.543 ευρώ από 49.730.374.995 ευρώ που ήταν στις 31/03/2025.
Από τα 50.2 δισ. ευρώ, τα 29.849.030.546 € αφορούν την κύρια οφειλή και τα 20.443.383.997 € είναι πρόσθετα τέλη.
Σημειώνεται ότι τα πρόσθετα τέλη είναι και αυτό το τρίμηνο η αιτία που «φουσκώνει» η συνολική οφειλή καθώς αυξήθηκαν κατά 413.875.064 ευρώ στα πρόσθετα τέλη. Άρα τα υπόλοιπα 148.164.484 ευρώ, προήλθαν από πρόσθετο χρέος. . Στα 466.716.451 ευρώ ανήλθαν οι εισπράξεις του ΚΕΑΟ κατά το β’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους.
Την ίδια ώρα δεν εξετάζεται προς το παρόν το ενδεχόμενο μιας νέας ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών που ζητούν κυρίως οι μικρομεσαίοι. Ετσι, η όποια ανάσα αναμένεται να έρθει με την εκχώρηση μέρους της διαδικασίας σε ιδιωτικές εταιρίες , οι οποίες θα εισηγούνται ρύθμιση οφειλών αλά καρτ που θα υπερβαίνει κατά περίπτωση τις 24 δόσεις της πάγια ρύθμισης.
Χαρακτηριστικό είναι ότι, όπως προκύπτει από αναλύσεις του ΚΕΑΟ, από τα 50,29 δισ. ευρώ που είναι σήμερα στο χαρτοφυλάκιο περίπου τα 10,26 δισ. ευρώ είναι οφειλές πολύ χαμηλής εισπραξιμότητας. Οι οφειλές των 10,26 δις ευρώ αφορούν εργοδότες πτωχευμένους, εργοδότες σε καθεστώς εκκαθάρισης, εργοδότες με οφειλές πριν από την εφαρμογή του συστήματος ασφάλισης μέσω ΑΠΔ, που δεν έχουν ποτέ υποβάλει ΑΠΔ και που δεν έχουν ποτέ καταβάλει ποσά στο ΚΕΑΟ, καθώς και οφειλές ασφαλισμένων που έχουν αποβιώσει.
Εντός του δεύτερου τριμήνου του 2025 στο Κ.Ε.Α.Ο. εντάχθηκαν 18.542 οφειλέτες από τον e-ΕΦΚΑ Μισθωτών/τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 16.140 οφειλέτες από τον e-ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών, 259 οφειλέτες από τον τ. ΟΑΕΕ, 149 οφειλέτες από το τ. ΕΤΑΑ, 246 οφειλέτες από το τ. ΕΤΕΑΕΠ και 85 οφειλέτες από Φορείς εκτός e-ΕΦΚΑ. Συνολικά στο δεύτερο τρίμηνο του 2025 εντάχθηκαν 35.421 νέοι οφειλέτες με οφειλές ύψους 35.675.933 ευρώ (κύριες οφειλές και πρόσθετα τέλη).
Ανά εύρος οφειλής, οι περισσότεροι οφειλέτες (1.489.159 φυσικά ή νομικά πρόσωπα), χρωστούν έως 15.000 ευρώ έκαστος. Άρα, το 70,57% του συνόλου θεωρούνται μικροφειλέτες, αφού βρίσκονται στη χαμηλότερη κλίμακα. Το συνολικό χρέος, που έχει συσσωρευτεί σε αυτή την κατηγορία, ανέρχεται σε 5,67 δισ. ευρώ.
Υπάρχουν άλλοι 358.717 οφειλέτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή 15,33% του συνόλου, που χρωστούν από 15.001 έως 30.000 ευρώ έκαστος. Το συνολικό χρέος των ανωτέρω οφειλετών ανέρχεται στα 7,71 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με το ΚΕΑΟ, το 87,57% των οφειλετών (1.847.876 φυσικά ή νομικά πρόσωπα) έχουν χρέος έως 30.000 ευρώ ο καθένας.
Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών (12,1 δισ. ευρώ ή 24,07% του συνόλου) έχουν συσσωρευτεί σε μόλις 2.859 μεγαλο – οφειλέτες, οι οποίοι χρωστούν από 1 εκατ. ευρώ και άνω, έκαστος.
Σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις, υπολογίστηκαν σε 310.626 όσες είναι ενεργές στο β’ τρίμηνο του 2025, με το συνολικό ποσό χρέους που έχει ενταχθεί εκεί, να φτάνει στα 4,94 δισ. ευρώ. Όμως στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, που είναι η μοναδική «ζωντανή» ρύθμιση, υπάρχουν 149.987 περιπτώσεις «ενεργές», με το συνολικό ποσό χρέους να υπολογίζεται στα 1,36 δισ. ευρώ.
Κατά το β’ τρίμηνο εστάλησαν στους οφειλέτες 170.820 ατομικές ειδοποιήσεις, έτσι ώστε να τακτοποιήσουν το χρέος τους.
