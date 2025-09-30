Στα 50,2 δισ. το σύνολο των οφειλών στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών

Από τα 50.2 δισ. ευρώ, τα 29.849.030.546 αφορούν την κύρια οφειλή και τα 20.443.383.997 είναι πρόσθετα τέλη