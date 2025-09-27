Πετρέλαιο θέρμανσης: Στα περυσινά επίπεδα οι τιμές - Μείωση σε 19 νησιά από 1-1-2026 λόγω ΦΠΑ

Η τιμή εκκίνησης σύμφωνα με την αγορά εκτιμάται στο 1,11-1,12 ευρώ το λίτρο έναντι 1,1 ευρώ τον Οκτώβριο του 2024, ωστόσο το τελικό μέγεθος θα εξαρτηθεί από την πορεία των διεθνών τιμών και της ισοτιμίας ευρώ / δολαρίου το επόμενο 15θήμερο