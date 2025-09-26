Wall Street: Ανάκαμψη μετά την τριήμερη διόρθωση - Κέρδη σε όλους τους δείκτες
Επιστροφή των αγοραστών, καθώς η Fed κερδίζει χρόνο από τα στοιχεία του PCE και αποκτά τα περιθώρια να προχωρήσει σε νέα μείωση επιτοκίων - Η αγορά παρακολουθεί τις πολιτικές εξελίξεις για το πιθανό shutdown και αναμένει τα στοιχεία απασχόλησης της ερχόμενης εβδομάδας
Ένα νέο αγοραστικό κύμα επανέφερε τους δείκτες της Wall Street σε θετικό έδαφος μετά το τριήμερο καθοδικό σερί. Κομβικός παράγοντας στάθηκαν τα στοιχεία του δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), που κρίθηκαν ότι αφήνουν στη Federal Reserve το περιθώριο να εστιάσει στη χαλάρωση της αγοράς εργασίας, προχωρώντας σε μια ακόμη μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου.
Έτσι, το τέλος της εβδομάδας βρήκε το ταμπλό στα… πράσινα! Ο Dow Jones «έκλεισε» με άνοδο 0,65% στις 46.247 μονάδες, ο S&P 500 κέρδισε 0,59% στις 6.643 μονάδες και ο Nasdaq πρόσθεσε 0,44% φτάνοντας στις 22.484 μονάδες.
Πάντως, παρά την επίδοση αυτή και τα ρεκόρ στις αρχές της εβδομάδας, οι δείκτες μετρούν απώλειες για το πενθήμερο. Ο S&P 500 έχει χάσει περίπου 0,3%, ο Nasdaq 0,7% και ο Dow είναι σχεδόν αμετάβλητος.
Στις αγορές ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 4,189%, αλλά του 2ετούς υποχώρησε στο 3,649%.
Παρά την πτώση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, τα στοιχεία έδειξαν ότι οι προσωπικές δαπάνες αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας.
«Οι καταναλωτές συνεχίζουν να ξοδεύουν και αυτό κρατά τα εταιρικά κέρδη σε υψηλά επίπεδα», σημείωσε ο Κρις Ζακαρέλι της Northlight Asset Management.
Τα στοιχεία από τον κρίσιμο δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών έδειξαν ότι ο δομικός PCE, εξαιρουμένων τροφίμων και ενέργειας, αυξήθηκε 0,2% τον Αύγουστο, έναντι 0,3% τον Ιούλιο. Σε ετήσια βάση, παρέμεινε στο 2,9%, πάνω από τον στόχο της Fed.
«Παρά τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό, η σημερινή έκθεση ήταν εντός των προσδοκιών», σχολίασε ο Μπρετ Κένγουελ της eToro, εκτιμώντας ότι η Fed θα παραμείνει σε τροχιά για δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων φέτος.
Αντιστοίχως και η Έλεν Ζέντνερ της Morgan Stanley υπογράμμισε ότι, εκτός απροόπτου από την έκθεση για την απασχόληση την ερχόμενη εβδομάδα, η Fed θα παραμείνει σε πορεία για νέα περικοπή στα τέλη Οκτωβρίου.
Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Fed του Ρίτσμοντ, Τομ Μπάρκιν, υποστήριξε πως, παρά την απόκλιση τόσο του πληθωρισμού όσο και της απασχόλησης από τους στόχους της Fed, υπάρχει περιορισμένος κίνδυνος περαιτέρω επιδείνωσης.
Όσον αφορά την απειλή του shutdown του κρατικού μηχανισμού, που παραμένει μια πηγή αβεβαιότητας για την αγορά, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να μεταφέρει την ευθύνη στους Δημοκρατικούς του Κογκρέσου.
Εξάλλου, σύμφωνα με ανάλυση της Truist, οι προηγούμενες 20 διακοπές λειτουργίας του ομοσπονδιακού τομέα είχαν περιορισμένο αντίκτυπο στις αγορές, αν και προκαλούσαν βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα.
Αυτή την εβδομάδα κυριάρχησαν αρκετές ειδήσεις γύρω από τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη, με τη Nvidia Corp. να ανακοινώνει ότι σκοπεύει να επενδύσει έως και 100 δισ. δολάρια στην OpenAI και την Alibaba Group Holding Ltd. να αποκαλύπτει σχέδια για αύξηση των επενδύσεών της στην τεχνολογία, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο των 50 δισ. δολαρίων.
Ωστόσο, η ευφορία γύρω από τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης συνοδεύεται και από ερωτηματικά για το βαθμό και το χρονοδιάγραμμα της απόδοσης των τεράστιων επενδύσεων που δρομολογούνται. Και αυτό βέβαια γεννά και ερωτηματικά για τη βιωσιμότητα του ράλι στον κλάδο, που παραμένει ευάλωτος και ευμετάβλητος.
Οι αμφιβολίες αυτές αναζωπυρώθηκαν το προηγούμενο τριήμερο και καταλάγιασαν εκ νέου σήμερα.
Έτσι, σε επίπεδο μετοχών, οι τεχνολογικές μετοχές προσέλκυσαν και πάλι τους αγοραστές με την IBM να ξεχωρίζει λόγω θετικών σχολίων για τη χρήση των συστημάτων της σε αλγοριθμικές συναλλαγές ομολόγων.
Στους κερδισμένους της ημέρας περιλαμβάνεται επίσης η Boeing, αφού οι αρχές του FAA χαλάρωσαν τους περιορισμούς που είχαν θέσει στην εταιρεία στην παραγωγή των 737 MAX δίδοντας ψήφο εμπιστοσύνης στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας.
Επίσης, η Paccar αλλά και φαρμακευτικές εταιρείες όπως η Eli Lilly ωφελήθηκαν από την ανακοίνωση νέων δασμών από τον Τραμπ στην εισαγωγή βαρέων φορτηγών και φαρμάκων.
Αξιοσημείωτο και το ράλι της μετοχής της Electronic Arts μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών βρίσκεται κοντά στο να ολοκληρώσει συμφωνία εξαγοράς ύψους περίπου 50 δισ. δολαρίων, με στόχο να αποσυρθεί από το χρηματιστήριο.
Στην αντίπαλη όχθη, στους μεγάλους χαμένους της συνεδρίασης ήταν οι εταιρείες επίπλων, όπως η Wayfair, η RH και Williams-Sonoma, που δυσαρεστήθηκαν από το αυξημένο κόστος που θα τους προκαλέσουν οι νέοι δασμοί.
Ακόμη υπό πίεση βρέθηκε η Costco, λόγω της χαμηλότερης από την αναμενόμενη ανάπτυξη των πωλήσεων στα καταστήματα της και η Concentrix μετά από ανακοίνωση απογοητευτικών αποτελεσμάτων τριμήνου.
Σε κλοιό ρευστοποιήσεων παρέμεινε και η Oracle μετά από αναθεωρήσεις εκτιμήσεων αναλυτών και αβεβαιότητα σχετικά με τον ρόλο της στηνεπικείμενη συμφωνία για τον αμερικανικό βραχίονα του TikTok.
