Wall Street: Ανάκαμψη μετά την τριήμερη διόρθωση - Κέρδη σε όλους τους δείκτες

Ένα νέο αγοραστικό κύμα επανέφερε τους δείκτες τηςσε θετικό έδαφος μετά το τριήμερο καθοδικό σερί. Κομβικός παράγοντας στάθηκαν τα στοιχεία του δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), που κρίθηκαν ότι αφήνουν στη Federal Reserve το περιθώριο να εστιάσει στη χαλάρωση της αγοράς εργασίας, προχωρώντας σε μια ακόμη μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου.Έτσι, το τέλος της εβδομάδας βρήκε το ταμπλό στα… πράσινα! Ο«έκλεισε» με άνοδο 0,65% στις 46.247 μονάδες, ο S&P 500 κέρδισε 0,59% στις 6.643 μονάδες και ο Nasdaq πρόσθεσε 0,44% φτάνοντας στις 22.484 μονάδες.Πάντως, παρά την επίδοση αυτή και τα ρεκόρ στις αρχές της εβδομάδας, οι δείκτες μετρούν απώλειες για το πενθήμερο. Ο S&P 500 έχει χάσει περίπου 0,3%, ο Nasdaq 0,7% και ο Dow είναι σχεδόν αμετάβλητος.Στις αγορές ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 4,189%, αλλά του 2ετούς υποχώρησε στο 3,649%.Παρά την πτώση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, τα στοιχεία έδειξαν ότι οι προσωπικές δαπάνες αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας.«Οι καταναλωτές συνεχίζουν να ξοδεύουν και αυτό κρατά τα εταιρικά κέρδη σε υψηλά επίπεδα», σημείωσε ο Κρις Ζακαρέλι της Northlight Asset Management.Τα στοιχεία από τον κρίσιμο δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών έδειξαν ότι ο δομικός PCE, εξαιρουμένων τροφίμων και ενέργειας, αυξήθηκε 0,2% τον Αύγουστο, έναντι 0,3% τον Ιούλιο. Σε ετήσια βάση, παρέμεινε στο 2,9%, πάνω από τον στόχο της Fed.«Παρά τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό, η σημερινή έκθεση ήταν εντός των προσδοκιών», σχολίασε ο Μπρετ Κένγουελ της eToro, εκτιμώντας ότι η Fed θα παραμείνει σε τροχιά για δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων φέτος.Αντιστοίχως και η Έλεν Ζέντνερ της Morgan Stanley υπογράμμισε ότι, εκτός απροόπτου από την έκθεση για την απασχόληση την ερχόμενη εβδομάδα, η Fed θα παραμείνει σε πορεία για νέα περικοπή στα τέλη Οκτωβρίου.Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Fed του Ρίτσμοντ, Τομ Μπάρκιν, υποστήριξε πως, παρά την απόκλιση τόσο του πληθωρισμού όσο και της απασχόλησης από τους στόχους της Fed, υπάρχει περιορισμένος κίνδυνος περαιτέρω επιδείνωσης.Όσον αφορά την απειλή του shutdown του κρατικού μηχανισμού, που παραμένει μια πηγή αβεβαιότητας για την αγορά, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να μεταφέρει την ευθύνη στους Δημοκρατικούς του Κογκρέσου.Εξάλλου, σύμφωνα με ανάλυση της Truist, οι προηγούμενες 20 διακοπές λειτουργίας του ομοσπονδιακού τομέα είχαν περιορισμένο αντίκτυπο στις αγορές, αν και προκαλούσαν βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα.