Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ): Τι δείχνουν τα αποτελέσματα των φετινών εισαχθέντων

Ο Γιάννης Πλατσιδάκης, εμπειρότατο στέλεχος της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλίας, επίτιμος πρόεδρος της Intercargo, ο οποίος ασχολείται συστηματικά με τη ναυτική εκπαίδευση από το 1992, αναλύει τα αποτελέσματα