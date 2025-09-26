Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ): Τι δείχνουν τα αποτελέσματα των φετινών εισαχθέντων
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ): Τι δείχνουν τα αποτελέσματα των φετινών εισαχθέντων
Ο Γιάννης Πλατσιδάκης, εμπειρότατο στέλεχος της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλίας, επίτιμος πρόεδρος της Intercargo, ο οποίος ασχολείται συστηματικά με τη ναυτική εκπαίδευση από το 1992, αναλύει τα αποτελέσματα
Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) αντιμετωπίζουν διαχρονικά πρόκληση: την πλήρωση των θέσεων και τη διασφάλιση υψηλού γνωστικού επιπέδου των εισαχθέντων. Παρά την αυξανόμενη ζήτηση για αξιωματικούς στην ελληνική και διεθνή ναυτιλία, κάθε χρόνο ένα σημαντικό ποσοστό θέσεων παραμένει κενό, ενώ οι διακυμάνσεις στις επιδόσεις των εισαχθέντων θέτουν ερωτήματα για την ομοιογένεια και την επάρκεια της εκπαίδευσης. Στην ανάλυση των εισαχθέντων στις ΑΕΝ για το 2025-2026 ζητήσαμε την άποψη του κ. Γιάννη Πλατσιδάκη, εμπειρότατου στελέχους της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλίας, επίτιμου προέδρου της Intercargo – Διεθνούς Ενωσης Πλοιοκτητών Φορτηγών Πλοίων, ο οποίος ασχολείται συστηματικά με τη ναυτική εκπαίδευση από το 1992.
Ως επακόλουθο, έμειναν συνολικά 454 κενές θέσεις (457 το 2024), ήτοι το 25% των προκηρυχθέντων το 2025 και το 2024. Συγκεκριμένα, έμειναν 93 κενές θέσεις για πλοιάρχους (35 το 2024) και 361 για μηχανικούς (422 το 2024), που αντιστοιχούν σε κενές θέσεις 10% για πλοιάρχους (επίσης 10% το 2024) και 40% για μηχανικούς (46% το 2024) στις προκηρυχθείσες θέσεις.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Έξω από το μαγαζί του πατέρα του έχασε τη ζωή του ο 11χρονος που παρασύρθηκε στην Ηγουμενίτσα - «Το παιδί μου» φώναζε η μητέρα του
Η στιγμή που ένοπλοι αστυνομικοί των ΟΠΚΕ κάνουν έφοδο σε σπίτι 62χρονου που έκοβε ξύλα από το δάσος της Αρέθουσας και τα πουλούσε
Δείτε βίντεο: Ο Μπαλάσκας έδειξε on air το στήθος του – Ο Λιάγκας ζήτησε συγγνώμη από τους τηλεθεατές
H ανάλυση ΠλατσιδάκηΓια το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είχε προκηρύξει 1.808 θέσεις για το σύνολο των ΑΕΝ (1.820 το 2024), και συγκεκριμένα 907 για πλοιάρχους (897 το 2024) και 901 για μηχανικούς (923 το 2024). Με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων, συνολικά εισήχθησαν 1.354 (1.363 το 2024) από τους οποίους 814 πλοίαρχοι (862 το 2024) και 540 μηχανικοί (501 το 2024).
Ως επακόλουθο, έμειναν συνολικά 454 κενές θέσεις (457 το 2024), ήτοι το 25% των προκηρυχθέντων το 2025 και το 2024. Συγκεκριμένα, έμειναν 93 κενές θέσεις για πλοιάρχους (35 το 2024) και 361 για μηχανικούς (422 το 2024), που αντιστοιχούν σε κενές θέσεις 10% για πλοιάρχους (επίσης 10% το 2024) και 40% για μηχανικούς (46% το 2024) στις προκηρυχθείσες θέσεις.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Έξω από το μαγαζί του πατέρα του έχασε τη ζωή του ο 11χρονος που παρασύρθηκε στην Ηγουμενίτσα - «Το παιδί μου» φώναζε η μητέρα του
Η στιγμή που ένοπλοι αστυνομικοί των ΟΠΚΕ κάνουν έφοδο σε σπίτι 62χρονου που έκοβε ξύλα από το δάσος της Αρέθουσας και τα πουλούσε
Δείτε βίντεο: Ο Μπαλάσκας έδειξε on air το στήθος του – Ο Λιάγκας ζήτησε συγγνώμη από τους τηλεθεατές
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα