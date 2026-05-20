Το Action Plan της Κομισιόν για τα λιπάσματα: Κλείδωσε το έκτακτο πακέτο για τους αγρότες, πώς θα στηριχθεί η βιομηχανία
Τις επόμενες ημέρες οι λεπτομέρειες για το έκτακτο πακέτο στήριξης για τα λιπάσματα, άγνωστο το ύψος της χρηματοδότησης - Ευελιξία στις προκαταβολές και ισχυρότερα κίνητρα
Νέο χρηματοδοτικό πακέτο προς τους αγρότες, μέτρα στήριξης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και ενίσχυση της ετοιμότητας απέναντι σε μελλοντικές κρίσεις, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το Action Plan που παρουσίασε χθες η Κομισιόν, για να απαντήσει στις υψηλές τιμές, αλλά και στις διαταραχές, που καταγράφονται στην ευρωπαϊκή αγορά λιπασμάτων, με φόντο το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, αλλά και τον CBAM (Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα).
Aν κάτι αποκαλύπτουν οι πρόσφατες διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και η εκτίναξη των τιμών, που φορτώνουν με ένα επιπλέον βάρος τους αγρότες, είναι η ευαλωτότητα της Ευρώπης, απέναντι σε εξωτερικά σοκ, αλλά και στην προμήθεια λιπασμάτων.
Να σημειωθεί βέβαια, ότι στην ευρωπαϊκή αγορά, επί του παρόντος δεν καταγράφονται οι δραματικές επιπτώσεις, που παρατηρούνται για παράδειγμα στην Ασία και αυτό γιατί τόσο οι βιομηχανίες, όσο και οι παραγωγοί πρόλαβαν την ανοιξιάτικη σπορά, έχοντας «κάβα» λιπασμάτων πριν από το ξέσπασμα του πολέμου.
Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές τιμές δεν έχουν αυξηθεί. Μόνο τον Απρίλιο, οι τιμές των αζωτούχων λιπασμάτων σημείωσαν άλμα 40%.
Για αυτό και τόσο η Κομισιόν όσο και τα κράτη-μέλη τρέχουν να προλάβουν με σχέδια και έκτακτες ενισχύσεις μια νέα «βραδυφλεγή βόμβα», που απειλεί τον ταλαιπωρημένο πρωτογενή τομέα της Ευρώπης.
