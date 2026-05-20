Louis Hotels: Ανακαινίσεις άνω των 30 εκατ. ευρώ σε Κύπρο και Ελλάδα, πώς επηρεάζει τη σεζόν η κρίση στη Μ. Ανατολή
Συνεχείς επενδύσεις στα ξενοδοχεία της σε Κύπρο και Ελλάδα οι οποίες ξεπερνούν στη διάρκεια της τελευταίας τριετίας τα 30 εκατ. ευρώ μόνο για ανακαινίσεις πραγματοποιεί η Louis Hotels, ο ιστορικός όμιλος φιλοξενίας που αριθμεί πλέον τα 25 ξενοδοχεία σε Κύπρο και Ελλάδα.
Tην ίδια στιγμή, ο όμιλος προετοιμάζεται για μία πιο δύσκολη θερινή σεζόν φέτος σε σύγκριση με την πολύ καλή περυσινή χρονιά εκφράζοντας «συγκρατημένη αισιοδοξία», με δεδομένες τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που έχουν επηρεάσει ιδιαίτερα την αγορά της Κύπρου με πτώση στις κρατήσεις αλλά και ακυρώσεις. Στην Ελλάδα η εικόνα είναι σαφώς πιο βελτιωμένη εξισορροπώντας ως ένα βαθμό και τις απώλειες όπως ανέφεραν χθες σε σχετική παρουσίαση οι επιτελείς της Louis Hotels.
Οσον αφορά ειδικότερα τις επενδύσεις στα κεφάλαια των 30 εκατ. ευρώ για την τριετία 2024- 2026 συμπεριλαμβάνεται και η εκτενής ανακαίνιση του Valmar Corfu στην Κέρκυρα σε 5* premium all inclusive όπως και του Imperial Island Resort στην Κύπρο που άνοιξε φέτος στις 3 Μαΐου. Σε σχετικό ερώτημα, η κ. Πόπη Τάντα επικεφαλής της Εμπορικής Διεύθυνσης του ομίλου ανέφερε ότι πέραν των ανακαινίσεων, αν ληφθούν υπόψη και οι νέες επενδύσεις σε ξενοδοχεία (βλ. King Zante στη Ζάκυνθο) οι επενδύσεις στην τριετία μπορεί να ξεπερνούν τα 60 εκατ. ευρώ.
