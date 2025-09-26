Vivartia: Βελτιωμένα μεγέθη, πωλήσεις θυγατρικών και το σενάριο αποεπένδυσης της CVC
Vivartia: Βελτιωμένα μεγέθη, πωλήσεις θυγατρικών και το σενάριο αποεπένδυσης της CVC
Υπερδιπλασιασμός καθαρών κερδών το 2024, αναδιάρθρωση δανεισμού και πωλήσεις θυγατρικών δείχνουν την προετοιμασία για την «επόμενη μέρα»
Με βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα, η Vivartia περνά σε μια φάση στρατηγικής αναδιάταξης με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.
Το private equity fund CVC Capital Partners, που απέκτησε τον όμιλο το 2020, διανύει πλέον τον πέμπτο χρόνο ιδιοκτησίας του προετοιμάζωντας την αποεπένδυσή του. Οι κινήσεις «συμμαζέματος» που αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις – από την αναδιάρθρωση του δανεισμού μέχρι τις πωλήσεις θυγατρικών – επιβεβαιώνουν ότι η επόμενη διετία θα είναι καθοριστική για τη μορφή και το μέλλον του ομίλου.
Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποίησε χθες ο Όμιλος, το 2024 υπήρξε χρονιά ισχυρής ανάπτυξης γι΄ αυτόν. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 72,8 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 975,4 εκατ., με τη βελτίωση να προέρχεται από όλους τους κλάδους δραστηριότητας.
Τα μικτά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 6,2% στα 273,4 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA ανήλθε σε 95,9 εκατ. από 91,9 εκατ. το 2023. Η κερδοφορία προ φόρων εκτινάχθηκε στα 23,6 εκατ. ευρώ, υπερδιπλασιασμένη σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και τα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων έφθασαν τα 13,9 εκατ. ευρώ. Η βελτίωση αυτή στηρίχθηκε όχι μόνο στην ανάκαμψη των επιμέρους κλάδων, αλλά και στη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων ύστερα από την αναδιάρθρωση του δανεισμού, με επιμήκυνση των συμβάσεων έως το 2030 και χαμηλότερα επιτόκια.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τραμπ: «Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς»
Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4: Πάρτι του Ζαρουρί στην Ελβετία, σπουδαίο διπλό για τους «πράσινους» στην πρεμιέρα του Europa League - Δείτε τα γκολ
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη στο χέρι του
Το private equity fund CVC Capital Partners, που απέκτησε τον όμιλο το 2020, διανύει πλέον τον πέμπτο χρόνο ιδιοκτησίας του προετοιμάζωντας την αποεπένδυσή του. Οι κινήσεις «συμμαζέματος» που αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις – από την αναδιάρθρωση του δανεισμού μέχρι τις πωλήσεις θυγατρικών – επιβεβαιώνουν ότι η επόμενη διετία θα είναι καθοριστική για τη μορφή και το μέλλον του ομίλου.
Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποίησε χθες ο Όμιλος, το 2024 υπήρξε χρονιά ισχυρής ανάπτυξης γι΄ αυτόν. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 72,8 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 975,4 εκατ., με τη βελτίωση να προέρχεται από όλους τους κλάδους δραστηριότητας.
Τα μικτά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 6,2% στα 273,4 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA ανήλθε σε 95,9 εκατ. από 91,9 εκατ. το 2023. Η κερδοφορία προ φόρων εκτινάχθηκε στα 23,6 εκατ. ευρώ, υπερδιπλασιασμένη σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και τα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων έφθασαν τα 13,9 εκατ. ευρώ. Η βελτίωση αυτή στηρίχθηκε όχι μόνο στην ανάκαμψη των επιμέρους κλάδων, αλλά και στη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων ύστερα από την αναδιάρθρωση του δανεισμού, με επιμήκυνση των συμβάσεων έως το 2030 και χαμηλότερα επιτόκια.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τραμπ: «Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς»
Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4: Πάρτι του Ζαρουρί στην Ελβετία, σπουδαίο διπλό για τους «πράσινους» στην πρεμιέρα του Europa League - Δείτε τα γκολ
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη στο χέρι του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα