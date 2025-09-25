IDEAL Holdings: Ισχυρή ανάπτυξη και κερδοφορία στο εξάμηνο, στα €26,3 εκατ. τα EBITDA με αύξηση 49%
IDEAL Holdings: Ισχυρή ανάπτυξη και κερδοφορία στο εξάμηνο, στα €26,3 εκατ. τα EBITDA με αύξηση 49%
Λάμπρος Παπακωνσταντίνου: «Ορόσημο το πρώτο εξάμηνο του 2025 για την IDEAL Holdings»
Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, κερδοφορία και άνοδο σε όλα τα οικονομικά μεγέθη παρουσιάζει η IDEAL Holdings για το Α’ Εξάμηνο του 2025. Τα αποτελέσματα αυτά αποτυπώνουν την οργανική ανάπτυξη των υφιστάμενων επενδύσεων αλλά και την ενισχυμένη δυναμική μετά την προσθήκη νέων επενδύσεων στο χαρτοφυλάκιό της. Ταυτόχρονα, η θετική αποτίμηση της στρατηγικής της IDEAL Holdings από το επενδυτικό κοινό, κατά την ίδια περίοδο, αντικατοπτρίζει την επιτυχή πορεία, τη συνεχή δημιουργία επενδυτικής αξίας και τη μακροπρόθεσμη προοπτική.
Κύρια οικονομικά μεγέθη Α’ Εξαμήνου 2025:
• Οι Ενοποιημένες Πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 17% και διαμορφώθηκαν σε €216,2 εκατ.
• Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €26,3 εκατ., αυξημένα κατά 49%.
• Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε €16,1 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 74%.
• Η χρηματοοικονομική της θέση ενισχύθηκε με μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 36,2% σε €43,9 εκατ., επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της IDEAL Holdings για νέες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.
• Συνολικά, τα οικονομικά μεγέθη σε όλες τις εταιρίες σημείωσαν ανοδική πορεία.
Κυριότερες επιχειρηματικές, χρηματοοικονομικές και επενδυτικές εξελίξεις Α’ Εξαμήνου:
• Ολοκλήρωση μίας από τις μεγαλύτερες εξαγορές που έχουν πραγματοποιηθεί,τα τελευταία χρόνια,στην Ελληνική αγορά τροφίμων με την απόκτηση της Μπάρμπα Στάθης.
• Επιτυχής ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με υπερκάλυψη της δημόσιας προσφοράς κατά 2,6x.
• Ολοκλήρωση της συμφωνίας και της πρώτης επένδυσης της Oak Hill Advisors (OHA) ύψους €61,5
εκατ.
• Ανταμοιβή των μετόχων με επιστροφή κεφαλαίου συνολικού ύψους €0,40/ μετοχή (απόδοση
6,7%).
O κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, υπογράμμισε: «Το Α’ Εξάμηνο του 2025 αποτελεί ορόσημο για την IDEAL Holdings καθώς εξελίχθηκε σε μια περίοδο δυναμικής ανάπτυξης και επέκτασης του χαρτοφυλακίου η οποία αποτυπώθηκε στις υψηλές οικονομικές επιδόσεις και την κερδοφορία. Ταυτόχρονα, η έμπρακτη εμπιστοσύνη που επέδειξε το επενδυτικό κοινό –με τη συμμετοχή σημαντικών διεθνών, θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών– αποτελεί την πιο ισχυρή επιβεβαίωση της επενδυτικής και επιχειρηματικής στρατηγικής μας, αλλά και της μερισματικής πολιτικής. Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν τη δυναμική μας για νέες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και επιβεβαιώνουν τη δυνατότητά μας να διασφαλίζουμε ισχυρές προοπτικές για τις επενδύσεις, τους ανθρώπους και τους μετόχους μας».
