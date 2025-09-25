Οι αλλαγές στο ΝΟΚ «γκρεμίζουν» το campus στο πρώην εργοστάσιο της ΠΥΡΚΑΛ
Οι αλλαγές στο ΝΟΚ «γκρεμίζουν» το campus στο πρώην εργοστάσιο της ΠΥΡΚΑΛ
Υποχρεωτικές προσαρμογές στις μελέτες – Καθυστερήσεις στον διαγωνισμό των 421 εκατ. ευρώ που διεκδικούν μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι
Ένα ακόμη εμπόδιο μπαίνει στον δρόμο του σχεδίου για τη δημιουργία του κυβερνητικού campus στον Υμηττό, στην έκταση του πρώην εργοστασίου της ΠΥΡΚΑΛ.
Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον τρόπο εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) φέρνει ανατροπές στον αρχικό σχεδιασμό, υποχρεώνοντας το Υπερταμείο να αναπροσαρμόσει τις προμελέτες και να περιμένει το τελικό Προεδρικό Διάταγμα που θα εξειδικεύσει τις αλλαγές.
Οι απαραίτητες προσαρμογές στο νόμο λένε αρμόδιες πηγές έχουν ήδη δρομολογηθεί, ώστε τα σχέδια να συμβαδίζουν με τη νομολογία του ΣτΕ βάζοντας όμως νέα εμπόδια στον μεγάλο διαγωνισμό ύψους 421 εκατ. ευρώ μετά την προσφυγή στο ΣτΕ που έχουν καταθέσει κάτοικοι και φορείς της Δάφνης για το κυβερνητικό σχέδιο.
Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα αναλάβει για τρεις δεκαετίες την κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του νέου κυβερνητικού συγκροτήματος και του αστικού πάρκου που θα αναπτυχθούν σε έκταση 154 στρεμμάτων. Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, πέρσι εκδήλωσαν ενδιαφέρον η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και οι κοινοπραξίες ΑΒΑΞ – ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και METLEN – INTRAKAT, αλλά έκτοτε η διαδικασία έχει παγώσει.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τα μηνύματα Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά την ακύρωση με Ερντογάν: Αν αυτό που κάνουμε με Chevron τους προκαλεί δυσφορία, «c' est la vie»
Έρχεται φθινόπωρο διαρκείας με βροχές από αύριο - Πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς
Βίντεο που κατέγραψε τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού στο Blue Star Chios εξετάζεται από τις Αρχές
Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον τρόπο εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) φέρνει ανατροπές στον αρχικό σχεδιασμό, υποχρεώνοντας το Υπερταμείο να αναπροσαρμόσει τις προμελέτες και να περιμένει το τελικό Προεδρικό Διάταγμα που θα εξειδικεύσει τις αλλαγές.
Οι απαραίτητες προσαρμογές στο νόμο λένε αρμόδιες πηγές έχουν ήδη δρομολογηθεί, ώστε τα σχέδια να συμβαδίζουν με τη νομολογία του ΣτΕ βάζοντας όμως νέα εμπόδια στον μεγάλο διαγωνισμό ύψους 421 εκατ. ευρώ μετά την προσφυγή στο ΣτΕ που έχουν καταθέσει κάτοικοι και φορείς της Δάφνης για το κυβερνητικό σχέδιο.
Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα αναλάβει για τρεις δεκαετίες την κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του νέου κυβερνητικού συγκροτήματος και του αστικού πάρκου που θα αναπτυχθούν σε έκταση 154 στρεμμάτων. Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, πέρσι εκδήλωσαν ενδιαφέρον η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και οι κοινοπραξίες ΑΒΑΞ – ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και METLEN – INTRAKAT, αλλά έκτοτε η διαδικασία έχει παγώσει.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τα μηνύματα Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά την ακύρωση με Ερντογάν: Αν αυτό που κάνουμε με Chevron τους προκαλεί δυσφορία, «c' est la vie»
Έρχεται φθινόπωρο διαρκείας με βροχές από αύριο - Πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς
Βίντεο που κατέγραψε τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού στο Blue Star Chios εξετάζεται από τις Αρχές
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα