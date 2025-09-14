Ξαφνική φορολόγηση σε χιλιάδες κατόχους αυτοκινήτων - SOS από την αγορά προς την Κυβέρνηση

Στελέχη των εισαγωγικών εταιρειών και του κλάδου που συμμετείχαν στην έκθεση αξιοποίησαν την παρουσία κυβερνητικών εκπροσώπων για να εκφράσουν τον έντονο προβληματισμό τους γύρω από τις αλλαγές που θα επηρεάσουν αρνητικά την φορολόγηση οδηγών από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Με τις νέες μετρήσεις εκπομπών CO₂ στα plug-in υβριδικά, σχεδόν το 90% των εταιρικών αυτοκινήτων leasing θα ξεπεράσουν το όριο των 50 g/km και οι οδηγοί τους θα χάσουν το αφορολόγητο καθεστώς, αντιμετωπίζοντας πλέον σημαντική φορολογική επιβάρυνση μέσω του φόρου παροχής σε είδος.



Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή:

Το νέο σύστημα μέτρησης των εκπομπών CO₂ για τα plug-in υβριδικά οχήματα (PHEV) φέρνει τα πάνω-κάτω στην ελληνική αγορά εταιρικών αυτοκινήτων. Σχεδόν το 90% των PHEV που αποκτήθηκαν μέσω leasing θα δουν τις επίσημες εκπομπές τους να υπερβαίνουν το όριο των 50 g/km από το 2025-2026, με αποτέλεσμα να χάσουν το έως τώρα αφορολόγητο καθεστώς και να επιβαρυνθούν με φόρο παροχής σε είδος.

Μέχρι σήμερα, οι εκπομπές CO₂ των plug-in υβριδικών πιστοποιούνταν βάσει του εργαστηριακού προτύπου WLTP υπό ιδανικές συνθήκες – δηλαδή με πλήρως φορτισμένη μπαταρία και βέλτιστη αξιοποίηση του ηλεκτροκινητήρα. Αυτό οδηγούσε σε χαμηλές επίσημες τιμές CO₂ (πολλές φορές κάτω από 50 g/km) που σύμφωνα με την Ε.Ε., δεν αντανακλούν τη ρεαλιστική χρήση, καθώς πολλοί οδηγοί δεν φόρτιζαν τα οχήματα τακτικά. Πράγματι, ευρωπαϊκές μελέτες έδειξαν ότι πάνω από το 70% των οδηγών (ιδίως σε εταιρικά PHEV) σπάνια φορτίζουν το όχημα, με αποτέλεσμα αυτό να λειτουργεί κυρίως με τον κινητήρα βενζίνης.

Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει ένα νέο τρόπο υπολογισμού...







ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ NEWSAUTO.GR



















