Ξεφούσκωμα στην αγορά ΑΠΕ: Από το «μπουμ» των φωτοβολταϊκών σε στροφή στην μπαταρία
Η φρενίτιδα των αιτήσεων υποχωρεί, το δίκτυο ασφυκτιά – Πώς από αιτήσεις για ΑΠΕ 45,5 GW το 2020 πέσαμε φέτος στο 1,2 GW
Η ελληνική αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) βρέθηκε τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο ενός πρωτοφανούς επενδυτικού ενδιαφέροντος, με χιλιάδες αιτήσεις και σχέδια που υπόσχονταν να αλλάξουν το ενεργειακό τοπίο. Ωστόσο, η πραγματικότητα σήμερα δείχνει μια διαφορετική εικόνα: το «ράλι» των αιτήσεων στα φωτοβολταϊκά έχει φρενάρει απότομα, πολλά έργα μένουν ανεκπλήρωτα και η αγορά στρέφεται πλέον στην αποθήκευση ενέργειας ως τη νέα μεγάλη ευκαιρία.
Τον Δεκέμβριο του 2020 καταγράφηκε ιστορικό ρεκόρ αιτήσεων: 45,5 GW, με τα φωτοβολταϊκά να δεσπόζουν (36,3 GW). Πέντε χρόνια μετά, τον Ιούνιο του 2025, οι νέες αιτήσεις είχαν καταρρεύσει: μόλις 1,2 GW συνολικά και μόλις 0,05 GWγια φωτοβολταϊκά. Η αγορά έδειξε να «ξεφουσκώνει» μετά την αρχική φούσκα αιτήσεων και να προσελκύεται από τις μπαταρίες.
Η μεγάλη ανατροπή έρχεται από το 2022 και μετά. Οι κατηγορίες 11Α και 11Β που συνδυάζουν ΑΠΕ με αποθήκευση συγκέντρωσαν το επενδυτικό ενδιαφέρον, εκτοξεύοντας τις βεβαιώσεις σε πάνω από 24 GW μέσα σε τρία χρόνια. Οι μπαταρίες και τα αντλησιοταμιευτικά έργα μπαίνουν στο επίκεντρο, καθώς το ηλεκτρικό σύστημα αδυνατεί να απορροφήσει άλλο την παραγωγή ΑΠΕ χωρίς μονάδες ευελιξίας. Στην μεγάλη εικόνα, σήμερα οι βεβαιώσεις παραγωγού φτάνουν τα 92 GW (!), δηλαδή σχεδόν πενταπλάσια από τη χωρητικότητα του δικτύου. Πρόκειται για τεράστια ανισορροπία καθώς τα έργα που θέλουν να μπουν στο δίκτυο είναι πολλαπλάσια από τον διαθέσιμο χώρο. Αυτό δημιουργεί συμφόρηση, καθυστερήσεις και την ανάγκη για μεγάλες επενδύσεις σε δίκτυα.
Την τελευταία πενταετία χιλιάδες παραγωγοί υπέβαλαν αιτήσεις, με στόχο να αξιοποιήσουν τα προγράμματα στήριξης και την αυξανόμενη ζήτηση για καθαρή ενέργεια. Ενδεικτικά, μέχρι τον Αύγουστο του 2025 βρίσκονταν σε ισχύ 4.801 βεβαιώσεις παραγωγού, που αντιστοιχούσαν σε 76,9 GW έργων ΑΠΕ – αριθμός πολλαπλάσιος σε σχέση με τη σημερινή διαθέσιμη ισχύ.
Ωστόσο, η πραγματικότητα ήταν λιγότερο εντυπωσιακή: χιλιάδες έργα δεν προχώρησαν ποτέ. Από το 2020 και μετά, με την εφαρμογή αυστηρότερων οροσήμων (νόμος 4685/2020), άρχισε το «ξεσκαρτάρισμα». Μόνο τον Αύγουστο του 2025 αποσύρθηκαν ή ανακλήθηκαν 3.221 βεβαιώσεις, συνολικής ισχύος 41,9 GW. Η αγορά άρχισε να «ξεφουσκώνει», καθώς τα έργα που έμεναν στα χαρτιά ξεκαθάριζαν από το μητρώο.
Το νέο στοίχημα: αποθήκευση
Από την «έκρηξη» στο φρένο
