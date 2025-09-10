Η (μη) ασυλία βουλευτών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ(2), τα πρώτα σημεία των γκάλοπ, η Ευρωπαία Εισαγγελέας και το λιμάνι του Πειραιά, ο Τσαμάζ στην Εθνική Τράπεζα

Κλείσιμο

Ολοκληρωμένη άποψη θα αποκτήσουν στο Μ.Μ την Παρασκευή γιατί ταυτοχρόνως με τη μέτρηση κάνουν και focus groups. Μαθαίνω βέβαια ότι κινείται η βελόνα προς τα πάνω αλλά πόσο (και για πόσο) θα φανεί. Για την ώρα ο Πιερρ έχει πάρει αμπάριζα τα media (σήμερα είναι στον Ευγενίδη στο protothema.gr) ενώ χθες μετά από συνάντηση που είχε με τους πολύτεκνους επεκτάθηκε το αφορολόγητο ως τα 20.000 ευρώ για τους πολύτεκνους μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες.ΟΠΕΚΕΠΕ(2) – Τι θα κάνει το Μ.Μ-Μιας και γράφονται πολλά (και λογικά, γιατί είναι φλέγον το θέμα) για τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι θα εμπεριέχονται αναφορές για δέκα βουλευτές, εκ των οποίων οι οκτώ της ΝΔ και πώς θα το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, ρώτησα και έμαθα. «Λοιπόν εμείς θα ψηφίσουμε την άρση της ασυλίας όσων εκ των βουλευτών μας αναφέρονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι έχουν ποινική ευθύνη, όχι για τα κουτσομπολιά και ρουσφέτια. Μετά την άρση θα διερευνηθούν αν είναι ένοχοι ή αθώοι, αυτό και τέλος. Σου θυμίζω ότι από το 2019 που αναλάβαμε έχει αρθεί η ασυλία σε καμιά τριανταριά βουλευτές και όπως βλέπεις… ακόμα υπάρχουμε και λειτουργούμε ως κυβέρνηση μια χαρά». Αυτά.Αδωνις στο Μ.Μ-Χθες ο Αδωνις εμφανίστηκε να μπαίνει στο γραφείο του Κ.Μ μαζί με τον CEO της Sword Health Βιρτζίλιο Μπέντο. Πρόκειται για μια leading εταιρία -ίσως τη νούμερο 1 στον κόσμο- που δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας και ειδικεύεται σε λύσεις AI, ενώ το valuation της έχει ξεπεράσει τα 4 δισ.Hardball Γεραπετρίτη - Κύπριων-Καπνούς από τ' αυτιά βγάζει από χθες ο Γεραπετρίτης με τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη που δέχεται από Κύπρο μεριά. Το κορυφαίο, εμφανίστηκε ένα «ρεπορτάζ» συνδέοντας τον πεθερό του με τη "σπουδή" για να γίνει το έργο και θέτοντας "ηθικά και πολιτικά ερωτήματα". Ο ΥΠΕΞ έσπευσε να βγάλει ανακοίνωση μέσω του υπουργείου, πράγμα ασυνήθιστο, και καταλαβαίνει ότι διάφορα συμφέροντα που δεν θέλουν το έργο τον έχουν βάλει στο σημάδι. Είναι ενδιαφέρον πάντως ότι η κυπριακή κυβέρνηση έχει βγάλει με τη σειρά της "δόντια", ενώ οι Κύπριοι είναι αυτοί που βασικά ενδιαφέρονται για το έργο, για το οποίο εμείς καταναλώσαμε πολύ εθνικό κεφάλαιο. Αντιλαμβάνομαι επίσης ότι και ο ΥΠΕΞ της Κύπρου δεν έστειλε ένα μήνυμα στον Γεραπετρίτη, αν και έβαλε πλάτη για την επανεκκίνηση των συνομιλιών για το Κυπριακό που ήταν νεκρό. Γενικώς, το κλήμα είναι στραβό...Η καμπάνια για τα fake news-Ένα από τα projects που θα δουλευτούν συστηματικά το επόμενο διάστημα είναι μια μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης των μαθητών για τα fake news. Ετοιμάζεται μια συστηματική καμπάνια, ενώ θα γίνουν και εκδηλώσεις, εντός και εκτός Αττικής, αλλά και επισκέψεις στα σχολεία. Το project τρέχουν από κοινού Μαρινάκης και Ζαχαράκη, που θα κάνουν κοινές εμφανίσεις.Οι ανοιχτές θύρες του Συμεών-Εκδηλώθηκε με σαφήνεια ο πρώτος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να πάει στο κόμμα Τσίπρα. Ο λόγος για τον Συμεών Κεδίκογλου που είπε "κρούετε ανοιχτές θύρες", όταν τον ρώτησαν σε τηλεοπτική εκπομπή (One). Ο Συμεών ήταν ειλικρινής και τα είπε δημόσια, γιατί άλλοι τα λένε κρυφίως. Πάντως, από το γραφείο του προέδρου Αλέξη δεν θέλουν τα πρώτα ονόματα που θα συνοδεύουν την ανακοίνωση του σχήματος -όποτε και αν γίνει- να είναι φθαρμένα υλικά και ψάχνουν νέα πρόσωπα. Βέβαια, πηγαίνοντας προς τις εκλογές, πολύ πιθανό να επιστρατευτούν και πρόσωπα από τον νυν ΣΥΡΙΖΑ, αρκεί να αφήσουν την έδρα τους, όπως θα κάνει και ο Αλέξης, εφόσον δρομολογήσει τις διαδικασίες για κόμμα.Η Ευρωπαία Εισαγγελέας και το λιμάνι του Πειραιά