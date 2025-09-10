Η (μη) ασυλία βουλευτών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ(2), τα πρώτα σημεία των γκάλοπ, η Ευρωπαία Εισαγγελέας και το λιμάνι του Πειραιά, ο Τσαμάζ στην Εθνική Τράπεζα
Χαίρετε, ε, λοιπόν, όσοι ρωτάτε και δικαίως τι λένε τα γκάλοπ για τη μετά ΔΕΘ κυβερνητική εικόνα κάντε λίγο υπομονή
Ολοκληρωμένη άποψη θα αποκτήσουν στο Μ.Μ την Παρασκευή γιατί ταυτοχρόνως με τη μέτρηση κάνουν και focus groups. Μαθαίνω βέβαια ότι κινείται η βελόνα προς τα πάνω αλλά πόσο (και για πόσο) θα φανεί. Για την ώρα ο Πιερρ έχει πάρει αμπάριζα τα media (σήμερα είναι στον Ευγενίδη στο protothema.gr) ενώ χθες μετά από συνάντηση που είχε με τους πολύτεκνους επεκτάθηκε το αφορολόγητο ως τα 20.000 ευρώ για τους πολύτεκνους μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες.
ΟΠΕΚΕΠΕ(2) – Τι θα κάνει το Μ.Μ
-Μιας και γράφονται πολλά (και λογικά, γιατί είναι φλέγον το θέμα) για τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι θα εμπεριέχονται αναφορές για δέκα βουλευτές, εκ των οποίων οι οκτώ της ΝΔ και πώς θα το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, ρώτησα και έμαθα. «Λοιπόν εμείς θα ψηφίσουμε την άρση της ασυλίας όσων εκ των βουλευτών μας αναφέρονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι έχουν ποινική ευθύνη, όχι για τα κουτσομπολιά και ρουσφέτια. Μετά την άρση θα διερευνηθούν αν είναι ένοχοι ή αθώοι, αυτό και τέλος. Σου θυμίζω ότι από το 2019 που αναλάβαμε έχει αρθεί η ασυλία σε καμιά τριανταριά βουλευτές και όπως βλέπεις… ακόμα υπάρχουμε και λειτουργούμε ως κυβέρνηση μια χαρά». Αυτά.
Αδωνις στο Μ.Μ
-Χθες ο Αδωνις εμφανίστηκε να μπαίνει στο γραφείο του Κ.Μ μαζί με τον CEO της Sword Health Βιρτζίλιο Μπέντο. Πρόκειται για μια leading εταιρία -ίσως τη νούμερο 1 στον κόσμο- που δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας και ειδικεύεται σε λύσεις AI, ενώ το valuation της έχει ξεπεράσει τα 4 δισ.
Hardball Γεραπετρίτη - Κύπριων
-Καπνούς από τ' αυτιά βγάζει από χθες ο Γεραπετρίτης με τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη που δέχεται από Κύπρο μεριά. Το κορυφαίο, εμφανίστηκε ένα «ρεπορτάζ» συνδέοντας τον πεθερό του με τη "σπουδή" για να γίνει το έργο και θέτοντας "ηθικά και πολιτικά ερωτήματα". Ο ΥΠΕΞ έσπευσε να βγάλει ανακοίνωση μέσω του υπουργείου, πράγμα ασυνήθιστο, και καταλαβαίνει ότι διάφορα συμφέροντα που δεν θέλουν το έργο τον έχουν βάλει στο σημάδι. Είναι ενδιαφέρον πάντως ότι η κυπριακή κυβέρνηση έχει βγάλει με τη σειρά της "δόντια", ενώ οι Κύπριοι είναι αυτοί που βασικά ενδιαφέρονται για το έργο, για το οποίο εμείς καταναλώσαμε πολύ εθνικό κεφάλαιο. Αντιλαμβάνομαι επίσης ότι και ο ΥΠΕΞ της Κύπρου δεν έστειλε ένα μήνυμα στον Γεραπετρίτη, αν και έβαλε πλάτη για την επανεκκίνηση των συνομιλιών για το Κυπριακό που ήταν νεκρό. Γενικώς, το κλήμα είναι στραβό...
Η καμπάνια για τα fake news
-Ένα από τα projects που θα δουλευτούν συστηματικά το επόμενο διάστημα είναι μια μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης των μαθητών για τα fake news. Ετοιμάζεται μια συστηματική καμπάνια, ενώ θα γίνουν και εκδηλώσεις, εντός και εκτός Αττικής, αλλά και επισκέψεις στα σχολεία. Το project τρέχουν από κοινού Μαρινάκης και Ζαχαράκη, που θα κάνουν κοινές εμφανίσεις.
Οι ανοιχτές θύρες του Συμεών
-Εκδηλώθηκε με σαφήνεια ο πρώτος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να πάει στο κόμμα Τσίπρα. Ο λόγος για τον Συμεών Κεδίκογλου που είπε "κρούετε ανοιχτές θύρες", όταν τον ρώτησαν σε τηλεοπτική εκπομπή (One). Ο Συμεών ήταν ειλικρινής και τα είπε δημόσια, γιατί άλλοι τα λένε κρυφίως. Πάντως, από το γραφείο του προέδρου Αλέξη δεν θέλουν τα πρώτα ονόματα που θα συνοδεύουν την ανακοίνωση του σχήματος -όποτε και αν γίνει- να είναι φθαρμένα υλικά και ψάχνουν νέα πρόσωπα. Βέβαια, πηγαίνοντας προς τις εκλογές, πολύ πιθανό να επιστρατευτούν και πρόσωπα από τον νυν ΣΥΡΙΖΑ, αρκεί να αφήσουν την έδρα τους, όπως θα κάνει και ο Αλέξης, εφόσον δρομολογήσει τις διαδικασίες για κόμμα.
Η Ευρωπαία Εισαγγελέας και το λιμάνι του Πειραιά
Ο Μ. Τσαμάζ μπαίνει στο ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας
-Και πάμε τώρα σε περισσότερα νέα της αγοράς ξεκινώντας με μια είδηση που θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα. Λοιπόν ένα νέο πρόσωπο, αλλά πολύ γνωστό στην αγορά, μπαίνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας. Ο λόγος για τον Μιχάλη Τσαμάζ που επιλέχθηκε για το Συμβούλιο και θα αναπληρώσει τον παραιτηθέντα Νάσο Ζαρκαλή. Ο τελευταίος παραιτήθηκε επειδή παράλληλα με το ΔΣ της Εθνικής ήταν και πρόεδρος της Εθνικής Ασφαλιστικής η οποία πέρασε στην Τράπεζα Πειραιώς. Οπότε ένας άνθρωπος προερχόμενος από τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών έφυγε και ένας άλλος βετεράνος του ίδιου κλάδου παίρνει τη θέση του.
H Aktor ακύρωσε το deal με Prodea
-Σύμφωνα πληροφορίες από την αγορά δεν φαίνεται ότι θα προχωρήσει το deal του ομίλου Aktor με την Prodea για την απόκτηση ακινήτων αξίας περίπου 500 εκατ. ευρώ, καθώς η διοίκηση της AKTOR φέρεται να την ακύρωσε. Οι εξελίξεις είναι πολύ φρέσκες και λογικά θα πρέπει να έχουμε ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι ίδιοι κύκλοι αναφέρουν ότι η ακύρωση είναι μια σωστή κίνηση γιατί στην παρούσα συγκυρία η συγκεκριμένη συμφωνία δεν θα βοηθούσε τον ισολογισμό της Αktor. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία α' εξαμήνου 2025 τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανέρχονταν σε 246 εκατ. ευρώ.
Τα καταστήματα απογείωσαν το Ελ. Βενιζέλος
-Χρυσωρυχείο για τη Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) αποδεικνύονται οι μη αεροπορικές δραστηριότητες στο Ελ. Βενιζέλος. Ενώ λοιπόν τα έσοδα από αεροπορικές δραστηριότητες (αεροπορικές χρεώσεις κ.λπ.) είχαν αύξηση 3,2% το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σχέση με το περυσινό, τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα από τις μη αεροπορικές δραστηριότητες έφτασαν τα 77,7 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 10,6% σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2024. Όπως εξηγεί η εισηγμένη, η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις ισχυρές επιδόσεις των νέων concepts καταστημάτων που ξεκίνησαν στα μέσα του 2024, στην αύξηση του αριθμού των επιβατών, κυρίως από προορισμούς εκτός Σένγκεν με υψηλότερη αγοραστική δύναμη, καθώς επίσης και στην ευνοϊκή σύγκριση σε σχέση με α' εξάμηνο του 2024, δεδομένου ότι το προηγούμενο έτος είχε επιβαρυνθεί από προσωρινές διακοπές λειτουργίας λόγω εκτεταμένων ανακαινίσεων. Το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου έρχεται φυσικά από τα καταστήματα (50 εκατ.) ενώ 11,6 εκατ. (από 10,8 εκατ. πέρυσι) ήρθαν από το πάρκινγκ. Η εταιρεία αναφέρει, ωστόσο, πως μεσοπρόθεσμα, τα έσοδα ανά επιβάτη θα αντιμετωπίσουν πίεση, εξαιτίας των περιορισμών στους διαθέσιμους εμπορικούς χώρους, κατά την περίοδο των κατασκευαστικών εργασιών, οι οποίοι θα αποκαθίστανται σταδιακά, καθώς τα νέα εμπορικά τμήματα του προγράμματος επέκτασης του αεροδρομίου θα τίθενται σε λειτουργία. Σύμφωνα με τις υφιστάμενες προβλέψεις, τα έσοδα από τις υπηρεσίες στάθμευσης οχημάτων για το 2025 αναμένεται να επηρεαστούν σε μέτριο βαθμό σε συνέχεια της έναρξης των εργασιών κατασκευής του πολυώροφου χώρου στάθμευσης τον Ιούλιο του 2025. Όμως, αυτή η επίπτωση θα μετριαστεί εν μέρει μέσω στοχευμένων δράσεων, όπως η επέκταση των υπαίθριων χώρων στάθμευσης στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.
Η Φράγκου και το deal των 460 εκατ. δολαρίων
-Η πλοιοκτήτρια Αγγελική Φράγκου κινείται επιθετικά μέσω της Navios Maritime Partners η οποία έχει στόλο από 170 πλοία διαφόρων τύπων, ξηρού φορτίου, δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που είναι στο νερό ή υπό ναυπήγηση. Τελευταία της κίνηση ήταν να δώσει, να βάλει όπως λένε στη ναυτιλιακή διάλεκτο, παραγγελία σε κορεατική γιάρδα για τη ναυπήγηση τεσσάρων πλοίων μεταφορικής ικανότητας 8.850 εμπορευματοκιβωτίων το καθένα. Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα $460 εκατομμύρια. Τα πλοία αναμένεται να παραδοθούν μεταξύ του β’ εξαμήνου του 2027 και του α’ τριμήνου του 2028 και θα είναι έτοιμα για να χρησιμοποιούν ως καύσιμο και μεθανόλη. Όμως το βασικό καύσιμό τους θα είναι το πετρέλαιο και για αυτό τοποθετούνται scrubbers. Τα πλοία έχουν ναυλωθεί για 5,2 χρόνια με ημερήσιο ναύλο $44.100, με τον ναυλωτή να έχει επιλογή επέκτασης για έναν χρόνο. Η συμφωνία προσθέτει συνολικά έσοδα μεταξύ $335 εκατ. και $395 εκατ., ανάλογα με το αν ο ναυλωτής επεκτείνει τη ναύλωση. Στο μεταξύ, η Αγγελική Φράγκου είναι από τους λίγους πλοιοκτήτες αυτού του μεγέθους που βγαίνει και λέει την άποψή της για τα τεκταινόμενα. Πρόσφατα υποστήριξε ότι η διαμόρφωση νέων εμπορικών ροών, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, των επιθέσεων στην Ερυθρά Θάλασσα και των νέων εμπορικών συνθηκών, ενισχύει τη ναυτιλιακή δραστηριότητα μέσω μεγαλύτερων αποστάσεων και υγιούς ζήτησης. Όπως λέει και ένας παραδοσιακός εφοπλιστής, “οι αναταράξεις (disruptions) είναι για τη ναυτιλία ό,τι η καλή τοποθεσία (location) για το real estate.
Η εξήγηση για την Jumbo απόδοση
-Κόντρα στο ρεύμα των τελευταίων ημερών πηγαίνει η Jumbo, όπου βγαίνουν αγοραστές στη μετοχή. Μέσα σε δύο ημέρες έχει ενισχυθεί κατά 5,4%, παρόλο που η Αθήνα έχει καταγράψει απώλειες κοντά στο -1% το τελευταίο τριήμερο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να βρεθεί μία ανάσα από τα 32 ευρώ για πρώτη φορά μετά από έναν μήνα. Υπενθυμίζεται ότι τα ιστορικά ρεκόρ εντοπίζονται στα 32,48 ευρώ σε επίπεδο κλεισίματος και στα 32,74 ευρώ σε ενδοσυνεδριακό. Τα φετινά κέρδη της μετοχής αγγίζουν το 25%, ενώ η κεφαλαιοποίηση του ομίλου διαμορφώνεται πέριξ των 4,3 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 11η θέση του σχετικού πίνακα με τη χρηματιστηριακή αξία των εισηγμένων. Η υπεραπόδοση του τελευταίου διημέρου οφείλεται σε δύο θετικούς καταλύτες. Την προηγούμενη εβδομάδα η Jumbo ανακοίνωσε αύξηση πωλήσεων κατά 8% στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, συνεχίζοντας την τακτική του να προβλέπει λιγότερα απ' όσα βγάζει, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο έμμεσο boost στη μετοχή. Στην έναρξη της τρέχουσας εβδομάδας ήρθε να προστεθεί το report της Euroxx, η οποία βλέπει την Jumbo στα 42 ευρώ, δηλαδή 31,5% πάνω από τα σημερινά επίπεδα. Χαρακτηριστικός είναι ο τίτλος στην έκθεση της χρηματιστηριακής (Tailwinds to manage the headwinds), καθώς οι όποιες προκλήσεις αντισταθμίζονται ή και ακόμη υπερκαλύπτονται από τους ευνοϊκούς «ανέμους». Στην πιο πρόσφατη εξέλιξη που αφορά τον όμιλο, το αμερικανικό αμοιβαίο κεφάλαιο New World Fund μείωσε τη συμμετοχή του κάτω από το 5% και συγκεκριμένα σε 4,81% από 5,03% προηγουμένως. Δικαιώματα ψήφου άνω του 5% έχουν πλέον μόνο ο Απόστολος Βακάκης με ποσοστό 16,42% και η Fidelity Investments (FMR LLC) με ποσοστό 9,99%.
Το 15νθήμερο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
-Σήμερα η διοίκηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα ανακοινώσει -όχι με λεπτομέρειες αλλά με flash note- την κερδοφορία του πρώτου εξαμήνου. Αναλυτικά τα αποτελέσματα θα τα μάθουμε προς το τέλος του μήνα όταν θα ανακοινωθεί ταυτόχρονα και η έκδοση του νέου ομολόγου. Το Ενημερωτικό Δελτίο για το νέο ομόλογο φαίνεται πως θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της AXIA, τα έσοδα του πρώτου εξαμήνου αναμένονται στα 1,9 δισ. ευρώ -αύξηση 39,4% σε ετήσια βάση- ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA εκτοξεύεται στα 281 εκατ. ευρώ (+62,7%). Η κατασκευαστική δραστηριότητα εμφανίζει έσοδα 780 εκατ. ευρώ με ώθηση από την υλοποίηση μεγάλων έργων, ενώ παραχώρηση της Αττικής Οδού και επενδυτικά έργα εκτοξεύουν τα περιθώρια κερδοφορίας, με το adjusted EBITDA στις κατασκευές να αυξάνεται κατά 45% και το profit margin να κινείται ανοδικά.
Κύμα... αναγνώρισης τέκνων (τι άλλο θα ακούσουμε)
-Να σας πω την αμαρτία μου, μου το μετέφεραν για σοβαρό, αλλά νομίζω ότι δεν είναι κάτι άλλο παρά χιούμορ. Πιστεύω ότι κάποιοι πιθανόν ήθελαν να σπάσουν πλάκα με τη φορολογική μεταρρύθμιση και το διέδωσαν. Λένε λοιπόν πως στο στάδιο του σχεδιασμού της μεταρρύθμισης εκφράστηκε ο φόβος ότι θα σπεύσουν πολλοί φορολογούμενοι… να «αναγνωρίσουν» τέκνα για να τύχουν των μεγάλων φορολογικών απαλλαγών και οι υπηρεσίες υποχρεώθηκαν να «τρέξουν» μια άσκηση της δημοσιονομικής επίπτωσης αυτού του ενδεχόμενου. Στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα, οι τρίτεκνες οικογένειες υπολογίζονται σε περίπου 200.000, ενώ οι πολύτεκνες ανέρχονται σε περίπου 105.000 βάσει επίσημων απογραφών και εκδόσεων πιστοποιητικού πολυτεκνίας.
H Σούδα και το ευρωπαϊκό κονδύλι για την κρουαζιέρα
-Άνθρωπός μου, o οποίος βρέθηκε στην έναρξη της ΔΕΘ το περασμένο Σαββατοκύριακο άκουσε μία συζήτηση που θέμα είχε το λιμάνι της Σούδας και πιο συγκεκριμένα την κρουαζιέρα. Μαθαίνω ότι είχε εγκριθεί κονδύλι ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ -αυτό το ποσό μου μετέφεραν- για να γίνουν έργα υποδομής για την κρουαζιέρα. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού ακύρωσε το κονδύλι και οι άνθρωποι του Λιμενικού Ταμείου που είναι Νομαρχιακό, προσπαθούν να βρουν άκρη αν και φαίνεται δύσκολο.
Χρηματιστήριο: Βήμα σημειωτόν με το βλέμμα στη Γαλλία
-Στο Παρίσι σήμερα, κορυφαίο γεγονός δεν είναι η μία ακόμη παρέλαση-διαδήλωση των «κίτρινων γιλέκων». Είναι τα 11,6 δισ. € Εντόκων Γραμματίων του Γαλλικού Δημοσίου που πρέπει να ανανεωθούν και το επιτόκιο που θα απαιτηθεί. Ακολουθούν άλλες 2 λήξεις εντόκων γραμματίων, συνολικά 22 δισ. ευρώ μέσα στον μήνα. Κι αυτά είναι τα «εύκολα». Τα Έντοκα Γραμμάτια του Δημοσίου. Η κατάσταση θα είναι πολύ πιο δύσκολη στις εκδόσεις των ομολόγων. Η Χρηματιστηριακή αγορά της Αθήνας προσπάθησε χθες να δείξει αδιαφορία για τις γαλλικές εξελίξεις και ξεκίνησε με χαμηλό όγκο και μικρή αξία συναλλαγών να κρατήσει το θετικό πρόσημο (+0,61%) στις 2.029,81 μονάδες. Μετά το μεσημέρι ωστόσο, η αξία των συναλλαγών μεγάλωσε και ο δείκτης υπέφερε από τις πιέσεις. Έτσι το αισιόδοξο ξεκίνημα μετατράπηκε σε αγώνα διατήρησης των κεκτημένων. Στις 5 το απόγευμα, ο ΓΔ βρέθηκε στις 2.013,03 (-0,22%) και στη διαδικασία των δημοπρασιών διόρθωσε στις 2.014,65 μονάδες (-0,14%). Η τελική αξία των συναλλαγών ανέβηκε στα 232,21 εκατ. ευρώ, αλλά 41,1 εκατ. € αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές σε πακέτο, ενόψει του triple witching της ερχόμενης Παρασκευής στο Χρηματιστήριο Παραγώγων. Ως επιβεβαίωση των ανωτέρω, από 232 εκατ. των συναλλαγών, τα 216 εκατ. αφορούσαν σε μετοχές του FTSE25. Με αυτού του είδους τις τακτικές κινήσεις, οι τιμές των μετοχών στο κλείσιμο, μικρή σημασία έχουν.
Σπέτσες: Υπογράφηκε η σύμβαση
-Μπορεί στις Σπέτσες να υπάρχουν αρκετά προβλήματα που έχουμε κατά καιρούς αναφέρει, ωστόσο γίνονται και προσπάθειες να ξεπεραστούν. Πάντως χθες ήταν μια λαμπρή μέρα για το νησί καθώς ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς υπέγραψε τη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για το έργο της αποκατάστασης της οικίας του εθνικού ευεργέτη και ευεργέτη των Σπετσών Σωτηρίου Αναργύρου. Μετά από καθυστερήσεις δύο ετών λόγω προσφυγών των ανταγωνιστριών εταιρειών, ήρθε επιτέλους η ώρα να ξεκινήσουν οι εργασίες διάσωσης του μοναδικού αυτού αρχοντικού. Η σύμβαση έχει διάρκεια 24 μήνες και όπως είπε ο Νίκος Χαρδαλιάς σε δύο χρόνια περιμένουμε να έχει ολοκληρωθεί το έργο, με την αρτιότητα που αρμόζει στην ιστορία και τη σπουδαιότητά του.
Συναλλαγματικές ανατροπές
-Μέχρι σήμερα κάθε μεγάλη πολιτική κρίση στο εσωτερικό της Ευρωζώνης απεικονιζόταν αμέσως στη συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ο πραγματικός καθρέφτης των ανησυχιών της αγοράς γι’ αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία, βρίσκεται στο ταμπλό που δείχνει το ευρώ απέναντι στο ελβετικό φράγκο. Το ευρώ χάνει έδαφος απέναντι στο «ασφαλές καταφύγιο» της Ελβετίας. Μεγάλα Ασφαλιστικά Ταμεία και Συνταξιοδοτικά κεφάλαια της Ευρώπης έχουν ήδη αυξήσει σημαντικά την έκθεσή τους σε ελβετικά περιουσιακά στοιχεία, «δένοντας» ουσιαστικά την ασφάλειά τους σε μια χώρα που φαίνεται πως διατηρεί την ανεξαρτησία της από τις κρίσεις του ευρώ. Όλα αυτά θυμίζουν την εποχή του 2010-2011, όταν κάθε ράγισμα της Ευρωζώνης οδηγούσε σε μαζικές εισροές στη Ζυρίχη. Το δολάριο παραμένει ακόμη παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα, αλλά στην Ευρώπη η πραγματική εσωτερική «ψήφος δυσπιστίας» αποτυπώνεται απέναντι στο ελβετικό φράγκο. Τραπεζικοί κύκλοι στην Αθήνα και στη Φρανκφούρτη επισημαίνουν ότι ορισμένοι ευρωπαϊκοί όμιλοι έχουν ήδη αρχίσει να εξετάζουν σενάρια recapitalization «στα χαρτιά». Εάν αυτές οι ενδείξεις κλιμακωθούν, το φράγκο θα γίνει ο πρώτος και πιο ευαίσθητος δείκτης πίεσης, πολύ πριν δούμε βαθιές αλλαγές στην ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Το μάθημα του 2015, όταν η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας άφησε απότομα το φράγκο να εκτιναχθεί, εξακολουθεί να στοιχειώνει τις αγορές. Η ιστορία δείχνει πως όταν το ευρώ δοκιμάζεται πραγματικά, είναι η σχέση του με το φράγκο που αποκαλύπτει το βάθος της κρίσης.
Νέοι καιροί, νέοι πρωταγωνιστές
-Στο μακρινό 1800, ήταν ο σιδηρόδρομος που έφερνε την αλλαγή στον καπιταλισμό γιατί επέτρεπε την ταχύτερη μεταφορά εμπορευμάτων. Στη δεκαετία του '90, ήταν οι οπτικές ίνες που άλλαζαν τις ισορροπίες στην αγορά με τη γρήγορη μεταφορά δεδομένων. Στην εποχή μας είναι τα "rack GPU", η ταχύτατα κινούμενη ευφυΐα, η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή η αλλαγή των οικονομικών πρωταγωνιστών, φαίνεται και στο Χρηματιστήριο της Wall Street. Έχουμε έναν σιωπηλό μετασχηματισμό του παγκόσμιου καπιταλισμού: Οι Apple, Microsoft και Nvidia, αξίζουν σήμερα στη Wall Street πάνω από 11,8 τρισ. δολάρια. Οι 3 κολοσσοί αντιστοιχούν στο 17,5% της συνολικής κεφαλαιοποίησης των αμερικανικών μετοχών, ενώ οι περιβόητες «7 Υπέροχες» («Magnificent Seven» Apple, Microsoft, Amazon, Google, Meta Platforms, Nvidia, και Tesla) ξεπερνούν το 34% του S&P 500. Ποτέ στο παρελθόν η Wall Street δεν έχει ξαναδεί τόσο μεγάλη αξία σε τόσο λίγα χέρια. Οι αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες μετατρέπουν την ισχύ τους σε παγκόσμια υποδομή, παράγοντας νέες μορφές οικονομικής επιρροής - τα "racks των GPU" υποκαθιστούν τα σιδηροδρομικά δίκτυα του παρελθόντος, τα big data γίνονται η νέα ενεργειακή δύναμη, και οτιδήποτε έξω από την τεχνολογία μοιάζει εκτός εποχής. Η τεχνολογική ηγεμονία συντηρεί την ανοδική τάση, αλλά δοκιμάζει τα όρια της αντοχής του συστήματος, με τον πραγματικό κίνδυνο να κρύβεται όχι στα μικρά ονόματα, αλλά στον ίσκιο των γιγάντων.
