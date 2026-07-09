Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά το δείπνο με τον Ερντογάν: Να αξιοποιηθεί η νέα δυναμική για λύση Κυπριακού μέσω διαδικασίας ΟΗΕ

Πανελλαδικές 2026: Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι στο μηχανογραφικό – Γιατί οι βαθμοί δεν καθορίζουν το μέλλον
Θεόδωρος Καλαϊτζίδης, μαθηματικός, πρόεδρος του ομίλου φροντιστηρίων Διακρότημα: «Οι βαθμοί είναι το εισιτήριο, όχι ο προορισμός»
«Η Τουρκία υπήρξε σημαντικός εταίρος στην αντιμετώπιση των κρίσεων στη Μέση Ανατολή και στη στήριξη των προσπαθειών για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία,» προσθέτουν, κλείνοντας την ανάρτηση με την αναφορά στο Κυπριακό: «Πρέπει επίσης να αξιοποιήσουμε την ανανεωμένη δυναμική για την προώθηση μιας διευθέτησης του Κυπριακού μέσω της διαδικασίας που τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ».
Thank you, President @RTErdogan, for the warm welcome to Ankara.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 9, 2026
The EU and Türkiye are strategic partners, and we are committed to strengthening our relationship.
In a more challenging world, our partnership matters more than ever.
Türkiye has been an important partner in… pic.twitter.com/gbFpMGgvkM