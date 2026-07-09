ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κλειστός ο διάδρομος του αεροδρομίου της Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση του F-16

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά το δείπνο με τον Ερντογάν: Να αξιοποιηθεί η νέα δυναμική για λύση Κυπριακού μέσω διαδικασίας ΟΗΕ
ΚΟΣΜΟΣ
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν Τουρκία Κυπριακό Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά το δείπνο με τον Ερντογάν: Να αξιοποιηθεί η νέα δυναμική για λύση Κυπριακού μέσω διαδικασίας ΟΗΕ

Αναλυτικά η ανάρτηση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά το δείπνο με τον Ερντογάν: Να αξιοποιηθεί η νέα δυναμική για λύση Κυπριακού μέσω διαδικασίας ΟΗΕ
5 ΣΧΟΛΙΑ
Ιδιαίτερη αναφορά στο Κυπριακό περιλαμβάνει κοινή ανάρτηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά το δείπνο με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χθες, Τετάρτη, το βράδυ στην Άγκυρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Οι δύο Ευρωπαίοι ηγέτες τονίζουν ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η «ανανεωμένη δυναμική» για την προώθηση λύσης του Κυπριακού μέσω της διαδικασίας που τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Αναλυτικά, στην ανάρτηση τους ευχαριστούν τον Ερντογάν για τη θερμή υποδοχή στην Άγκυρα, τονίζοντας ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία είναι στρατηγικοί εταίροι και δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τη μεταξύ μας σχέση». Όπως σημειώνουν, «σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικός, η εταιρική μας σχέση είναι σημαντικότερη από ποτέ».

«Η Τουρκία υπήρξε σημαντικός εταίρος στην αντιμετώπιση των κρίσεων στη Μέση Ανατολή και στη στήριξη των προσπαθειών για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία,» προσθέτουν, κλείνοντας την ανάρτηση με την αναφορά στο Κυπριακό: «Πρέπει επίσης να αξιοποιήσουμε την ανανεωμένη δυναμική για την προώθηση μιας διευθέτησης του Κυπριακού μέσω της διαδικασίας που τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ».

Παρόντες στη συνάντηση τριών ηγετών ήταν η επικεφαλής σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του προέδρου Κόστα, Άννα-Μαρία Μπούρα, ο επικεφαλής του επιτελείου της φον ντερ Λάιεν, Μπιόρν Σάιμπερτ, και από την πλευρά της Τουρκίας ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, καθώς και ο Υπουργός Εμπορίου Ομέρ Μπολάτ.

Όπως και σε όλους τους ηγέτες που έλαβαν μέρος στο Σύνοδο του ΝΑΤΟ, Κόστα και φον ντερ Λάιεν έλαβαν ως δώρο του οικοδεσπότη Ερντογάν, όπως συνηθίζεται σε Συνόδους που έχουν να κάνουν με την άμυνα, από ένα περίστροφο, μαζί με αληθινές σφαίρες, μαζί με τα έγγραφα εξαγωγής για κάθε ένα από τα όπλα, στα οποία ήταν χαραγμένο το όνομα του παραλήπτη τους.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Καλοκαίρι στη Striggla με απολαυστικούς value for money μεζέδες που μένουν αξέχαστοι -Το νέο έξυπνο μενού

Εντυπώσεις από το νέο καλοκαιρινό μενού του σεφ Θωμά Μάτσα στη Striggla, τη δημοφιλή γαστροταβέρνα των βορείων προαστίων, που συνδυάζει αυτή τη σεζόν νοστιμιά, πρωτοτυπία και καλές τιμές για όλους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης