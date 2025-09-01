Κλείνει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού - Πότε θα ξανανοίξει για αιτήσεις

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της 4ης διμηνιαίας δόσης για το 2025