Επίδομα 100 ευρώ: Τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου η πληρωμή στους 80.000 δικαιούχους
Δικαιούχοι είναι οι εργαζόμενοι που ολοκλήρωσαν με επιτυχία το επιμορφωτικό πρόγραμμα σε θέματα διαφορετικότητας και διακρίσεων - Η πρωτοβουλία αγκαλιάστηκε αμέσως, δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου
Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των 100 ευρώ στους λογαριασμούς των 80.000 δικαιούχων υπαλλήλων ιδιωτικών επιχειρήσεων, που ολοκλήρωσαν με επιτυχία το επιμορφωτικό πρόγραμμα σε θέματα διαφορετικότητας και διακρίσεων στο χώρο εργασίας, δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.
Μιλώντας στο ΕΡΤNews η Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε ότι η πρωτοβουλία αγκαλιάστηκε αμέσως από τους φορείς, τον επιχειρηματικό κόσμο και τους εργαζόμενους. «Η επιμόρφωση για την κατάργηση των διακρίσεων στο εργασιακό περιβάλλον παραμένει πρωταρχικός στόχος», σημείωσε χαρακτηριστικά η υπουργός προσθέτοντας ότι «εντοπίσαμε την αναγκαιότητα, υλοποιήσαμε το πρόγραμμα και δρομολογούμε νέες δράσεις για να ενδυναμώσουμε τους εργαζόμενους σε θέματα διαφορετικότητας».
«Το ποσό των 100 ευρώ ήταν μία συμβολική κίνηση, που αναδεικνύει, κυρίως, την ανεκτίμητη αξία της συμμετοχής στην καλλιέργεια και διαμόρφωση μιας συμπεριληπτικής εργασιακής κουλτούρας» δήλωσε η υπουργός.
