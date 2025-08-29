Επίδομα 100 ευρώ: Τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου η πληρωμή στους 80.000 δικαιούχους

Δικαιούχοι είναι οι εργαζόμενοι που ολοκλήρωσαν με επιτυχία το επιμορφωτικό πρόγραμμα σε θέματα διαφορετικότητας και διακρίσεων - Η πρωτοβουλία αγκαλιάστηκε αμέσως, δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου