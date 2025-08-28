ΕΞΑΑΑ: Πτώση πληρότητας στο 83,3% τον Ιούλιο στα ξενοδοχεία της Αθήνας – Θετικά πρόσημα στο 7μηνο
Η πτώση πληρότητας και εσόδων τον Ιούλιο 2025 προβληματίζει τα ξενοδοχεία της Αθήνας, παρά τη θετική εικόνα του 7μήνου - Ο τουριστικός κλάδος ζητά στρατηγικές κινήσεις για ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας

Η πορεία των αθηναϊκών ξενοδοχείων τον Ιούλιο 2025 προβληματίζει, με πτώση πληρότητας και εσόδων, παρά τη θετική εικόνα του επταμήνου, αναδεικνύοντας την ανάγκη στρατηγικών κινήσεων για τον ελληνικό τουρισμό, σύμφωνα με τα στοιχεία κίνησης και απόδοσης των Ξενοδοχείων Αθήνας – Αττικής.

Τα στοιχεία για τον Ιούλιο δείχνουν υποχώρηση της μέσης πληρότητας στο 83,3% έναντι 86,4% τον περσινό Ιούλιο, καταγράφοντας μείωση 3,6%. Αν συγκριθεί με τον Ιούλιο του 2023, η πτώση φτάνει στο 5,7%. Η μέση τιμή δωματίου (ADR) αυξήθηκε οριακά κατά 1,1% στα 207,85 ευρώ, ενώ το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPar) υποχώρησε κατά 2,5% στα 173,19 ευρώ.

Παρά τη δυσκολία του Ιουλίου, η συνολική εικόνα του επταμήνου παραμένει θετική. Η μέση πληρότητα διαμορφώθηκε στο 75,8% (+0,4%), η ADR στα 176,18 ευρώ (+1,6%), ενώ το RevPar ανήλθε σε 133,49 ευρώ (+2%). Η επίδοση αυτή οφείλεται κυρίως στην καλή πορεία του πρώτου τριμήνου. Ιδιαίτερα πιεσμένα εμφανίζονται τα ξενοδοχεία 3*, με συνεχή μείωση πληρότητας από τον Μάρτιο.

