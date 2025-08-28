ΕΞΑΑΑ: Πτώση πληρότητας στο 83,3% τον Ιούλιο στα ξενοδοχεία της Αθήνας – Θετικά πρόσημα στο 7μηνο

Η πτώση πληρότητας και εσόδων τον Ιούλιο 2025 προβληματίζει τα ξενοδοχεία της Αθήνας, παρά τη θετική εικόνα του 7μήνου - Ο τουριστικός κλάδος ζητά στρατηγικές κινήσεις για ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας