Πίεση στα γαλλικά ομόλογα καθώς η κυβέρνηση Μπαϊρού βρίσκεται υπό κατάρρευση
Η κυβέρνηση Μπαϊρού στη Γαλλία κινδυνεύει με κατάρρευση ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης της 8ης Σεπτεμβρίου, προκαλώντας αναταράξεις στις αγορές, αύξηση αποδόσεων ομολόγων και έντονη πολιτική αντιπαράθεση
Ο Φρανσουά Μπαϊρού ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης που ενδέχεται να ανατρέψει την κυβέρνησή του ήδη από τον επόμενο μήνα, προκαλώντας πτώση στα γαλλικά assets καθώς οι επενδυτές θωρακίζονται απέναντι στην πολιτική αβεβαιότητα.
Τα κόμματα της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης, της αριστερής Ανυπότακτης Γαλλίας και των Πράσινων δήλωσαν ότι θα καταψηφίσουν την πρόταση στις 8 Σεπτεμβρίου, ενώ και οι Σοσιαλιστές ξεκαθάρισαν ότι δεν θα στηρίξουν την κυβέρνηση. Εάν η πλειοψηφία των βουλευτών απορρίψει την ψήφο εμπιστοσύνης, ο Μπαϊρού θα υποχρεωθεί να υποβάλει την παραίτηση της κυβέρνησής του.
Η πτώση μιας ακόμη κυβέρνησης — ο προηγούμενος πρωθυπουργός Μισέλ Μπαρνιέ άντεξε μόλις 90 ημέρες — θα υπογράμμιζε τη εύθραυστη θέση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, του οποίου το κόμμα και οι σύμμαχοι έχασαν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία το 2024. Η Μαρίν Λεπέν ζητά νέες εκλογές, έχοντας καταστήσει την Εθνική Συσπείρωση πρώτο κόμμα στην Εθνοσυνέλευση.
«Ναι, είναι ρίσκο, αλλά ο ύψιστος κίνδυνος είναι να μην κάνουμε τίποτα», δήλωσε ο Μπαϊρού σε συνέντευξη Τύπου στο Παρίσι. «Δεν υπάρχει διέξοδος από αυτήν την κατάσταση χωρίς θάρρος».
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου της Γαλλίας αυξήθηκε κατά 9 μονάδες βάσης στο 3,51%, οδηγώντας σε απώλειες τις παγκόσμιες αγορές ομολόγων. Το ασφάλιστρο κινδύνου έναντι της Γερμανίας διευρύνθηκε στις 75 μονάδες βάσης, το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο. Οι αποδόσεις της Γαλλίας έχουν ήδη ξεπεράσει εκείνες χωρών όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία, μένοντας μόλις οκτώ μονάδες βάσης χαμηλότερα από της Ιταλίας.
