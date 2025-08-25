Μετρούν δυνάμεις οι όμιλοι πληροφορικής – Ο «έλεγχος» του εξαμήνου

Σερί ανακοινώσεων τον Σεπτέμβριο για τα οικονομικά αποτελέσματα στο πρώτο «μισό» της χρήσης του 2025 - Τα συμπεράσματα για την πορεία του κλάδου, η αισιοδοξία, τα ερωτηματικά και τα… παράπονα