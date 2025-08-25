Μετρούν δυνάμεις οι όμιλοι πληροφορικής – Ο «έλεγχος» του εξαμήνου
Σερί ανακοινώσεων τον Σεπτέμβριο για τα οικονομικά αποτελέσματα στο πρώτο «μισό» της χρήσης του 2025 - Τα συμπεράσματα για την πορεία του κλάδου, η αισιοδοξία, τα ερωτηματικά και τα… παράπονα
Οι εγχώριοι όμιλοι πληροφορικής κατάφεραν να διατηρήσουν ισχυρούς μέσους ρυθμούς ανάπτυξης σε βάθος μιας περίπου πενταετίας, στη διάρκεια του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό, γιατί μπόρεσαν, οι περισσότεροι, να αξιοποιήσουν από χρήση σε χρήση τις ευκαιρίες της εποχής τόσο στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα, όσο και στο εξωτερικό, ανάλογα με το core αντικείμενό και την γεωγραφική έκταση των δραστηριοτήτων τους.
Τα μέσα ποσοστά αύξησης εσόδων και κερδοφορίας παραμένουν, ως τώρα, διψήφια για την πλειοψηφία των βασικών «παικτών» της αγοράς, πλην εξαιρέσεων (σ.σ. υπήρξαν π.χ. περιπτώσεις που κερδοφορίες επηρεάστηκαν από διάφορες παραμέτρους, όπως τα υψηλά μισθολογικά κόστη και άλλα έξοδα, τα επιτόκια, η υλοποίηση επενδυτικών πλάνων κ.λπ.), αλλά ο Σεπτέμβριος θεωρείται, όχι άδικα, ο μήνας ο οποίος θα δώσει μια ενδεικτική εικόνα για τη φετινή πορεία των εταιρειών του κλάδου.
Ο λόγος είναι ότι τουλάχιστον 7 εισηγμένες θα προβούν σε ένα σερί ανακοινώσεων, από τις αρχές έως το τέλος του μήνα, για τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο «μισό» του 2025.
Ο «έλεγχος» του εξαμήνου, αναμφίβολα, θα βοηθήσει για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Κι αν οι ίδιες οι διοικήσεις γνωρίζουν ήδη τα στοιχεία που αφορούν τους ομίλους τους, η συγκυρία προσφέρει τη δυνατότητα, στο συγκεκριμένο timing, για ένα πιο σαφές στίγμα…
