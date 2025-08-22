Eurobank: Τα καύσιμα και το Ταμείο Ανάκαμψης στήριξαν το εξωτερικό ισοζύγιο

Το πλεόνασμα υπηρεσιών ενισχύθηκε οριακά, με τον τουρισμό να αντισταθμίζει τη συρρίκνωση των μεταφορών, ενώ το έλλειμμα πρωτογενών εισοδημάτων και το πλεόνασμα δευτερογενών εισοδημάτων βελτιώθηκαν