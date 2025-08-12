Η οικονομία στο ταμπλό: Πού... χρωστάει την άνθηση το Xρηματιστήριο της Αθήνας

Οι αιτίες της ανόδου

Από απόσταση οι Ελληνες

Θα έχει συνέχεια το ράλι;

■ Καταγράφεται ρεκόρ στη διανομή μερισμάτων, καθώς οι εταιρείες έχουν προχωρήσει στις υψηλότερες διανομές των τελευταίων 16 ετών, συνολικά 5,4 δισ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογιστούν και τυχόν προμερίσματα ή ενδιάμεσες διανομές που μπορεί να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα - π.χ. από τις τράπεζες. Δηλαδή, οι μέτοχοι πέρα από τα όποια κέρδη μπορεί να έχουν από την απόδοση μιας μετοχής εισπράττουν χρήματα και από μερίσματα. Αυτό φυσικά δεν ισχύει για όλες τις εισηγμένες, αλλά παρ’ όλα αυτά αφορά σημαντικό αριθμό.Με λίγα λόγια, το ελληνικό χρηματιστήριο έχει μετατραπεί σε μηχανή παραγωγής κερδών που κάποιοι θα έλεγαν ότι θυμίζει εποχές 1999. Δεν είναι όμως έτσι. Οι διαφορές με παλαιότερες εποχές χρηματιστηριακής ευφορίας, για να μην πούμε φρενίτιδας, είναι πολλές, ποιοτικές και ποσοτικές.Το σημερινό ράλι δεν είναι ούτε τυχαίο ούτε συγκυριακό. Εδράζεται σε θεμελιώδη στοιχεία και γεωπολιτικές, δημοσιονομικές και επενδυτικές εξελίξεις που έχουν αλλάξει τη δομή της ελληνικής αγοράς και την έχουν καταστήσει ελκυστικό επενδυτικά προορισμό για τα ξένα κεφάλαια. Αυτές είναι οι 5 κυριότερες αιτίες της ανόδου:Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας αποτέλεσε τη λυδία λίθο όσων συντελούνται στο χρηματιστήριο. Η απόδοση επενδυτικής βαθμίδας στην ελληνική οικονομία από τις DBRS (Σεπτέμβριος 2023), S&P (Οκτώβριος 2023), Fitch (Δεκέμβριος 2023) και εντέλει από τη «δύσκολη» Moody’s (Mάρτιος 2025) αποτέλεσε το πιο κομβικό σημείο για την εγχώρια κεφαλαιαγορά. Η αναβάθμιση επέτρεψε σε μεγάλα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια -όπως ασφαλιστικά ταμεία, θεσμικούς επενδυτές και funds με περιορισμούς σε «investment grade» τίτλους- να τοποθετηθούν ενεργά στην ελληνική αγορά μετοχών και ομολόγων. Η εξέλιξη αυτή επανέφερε την Ελλάδα στον διεθνή επενδυτικό χάρτη, μειώνοντας το ρίσκο χώρας και αυξάνοντας τη ρευστότητα σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.Η εξυγίανση των ελληνικών τραπεζών που μετατράπηκαν από «πρόβλημα» σε «πρωταγωνίστριες» του χρηματιστηρίου. Με καθαρά κέρδη που ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ σε επίπεδο εξαμήνου για κάθε μεγάλη τράπεζα, υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROTE πάνω από 15%-20%) και μερισματικές πολιτικές που φτάνουν έως και το 70% των κερδών, ο τραπεζικός κλάδος έγινε ξανά ελκυστικός για ξένα και εγχώρια χαρτοφυλάκια. Η βελτίωση στα κόκκινα δάνεια, η οργανική δημιουργία κεφαλαίων και οι επιδόσεις σε βασικούς δείκτες (NPE, CET1) επιβεβαιώνουν ότι το τραπεζικό σύστημα έχει περάσει πλέον σε φάση βιώσιμης ανάπτυξης. Τα οικονομικά αποτελέσματα 6μήνου 2025 που ανακοίνωσαν προ ημερών ήταν ισχυρά, τα καθαρά κέρδη του κλάδου ξεπέρασαν τα 2,3 δισ. ευρώ και σύμφωνα με την Beta Securities όλες οι τράπεζες εμφανίζουν ισχυρό momentum.Το Ταμείο Ανάκαμψης αποτέλεσε σημείο καμπής καθώς η χώρα μας ωφελήθηκε περισσότερο αναλογικά με άλλες. Στην οικονομία «έπεσε χρήμα», επιχειρήσεις πήραν μεγάλα έργα και οι ρυθμοί ανάπτυξης ενισχύθηκαν. Ε.Ε., ΤτΕ και ΙΟΒΕ εκτιμούν ότι το Ταμείο προσέθεσε έως και +1,5% ετησίως στο ΑΕΠ από το 2022 και μετά, συμβάλλοντας στην ανθεκτικότητα της οικονομίας σε εξωγενή σοκ (πόλεμος στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, ενεργειακή κρίση, άνοδος πληθωρισμού κ.ά.)Το σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον, η δημοσιονομική πειθαρχία, η άνοδος του τουρισμού ιδιαίτερα μετά την πανδημία, η αύξηση των εξαγωγών και η σημαντικότατη άνοδος των ξένων επενδύσεων συνέθεσαν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και τις αγορές. Οι πολιτικές και οικονομικές αναταραχές του παρελθόντος θυμίζουν κακό όνειρο, η επενδυτική εμπιστοσύνη επέστρεψε και αυτό έχει αποτυπωθεί στο ταμπλό του Χ.Α.Η ευνοϊκή συγκυρία για το Χ.Α. με τη διακυβέρνηση Τραμπ που έχει στρέψει πολλά αμερικανικά επενδυτικά κεφάλαια στην Ευρώπη αναζητώντας καλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες. Το ελληνικό χρηματιστήριο είχε χάσει το «πάρτυ» των αγορών την προηγούμενη δεκαετία, με αποτέλεσμα να μείνει πίσω σε επίπεδο αποτιμήσεων. Παρά το μεγάλο ράλι, η ελληνική αγορά παραμένει σε μεγάλο βαθμό «φτηνή» και οι αποτιμήσεις για πολλές εταιρείες είναι ελκυστικές σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους στην Ευρώπη. Επιπλέον, το Χ.Α. έχει ισχυρή θέση στην κατηγορία των αναδυόμενων χρηματιστηριακών αγορών και είναι αγορά σε ευρώ (δηλαδή με σταθερό νόμισμα), πλεονεκτήματα που λειτουργούν υποστηρικτικά και αυτό αποτυπώνεται σταθερά στο ταμπλό. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΧΑΕ, από την αρχή του έτους οι ξένοι επενδυτές είναι καθαροί αγοραστές στο χρηματιστήριο με εισροές 432 εκατ. ευρώ.Αφού λοιπόν το χρηματιστήριο μοιράζει χρήμα, θα περίμενε κανείς να υπάρχει διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις μετοχές. Στην πράξη, όμως, αυτό δεν συμβαίνει. Πρόκειται για μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με προηγούμενες ανοδικές περιόδους της Σοφοκλέους και μετέπειτα της Λ. Αθηνών, εκεί όπου από το 2007 στεγάζεται ο όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια.Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν πως οι ενεργοί κωδικοί ιδιωτών επενδυτών (δηλαδή όσοι πραγματοποίησαν τουλάχιστον μία συναλλαγή στο Χ.Α.) στο τέλος του περασμένου Ιουνίου ανήλθαν σε μόλις 28 χιλιάδες.Παρότι ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 15% σε σχέση με τον μέσο όρο του 2024, όταν ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 24.217 κωδικοί, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς πως ο κύκλος των επενδυτών στο Χ.Α. έχει περιοριστεί σε σχέση με το παρελθόν. Και αυτό παρότι τα στοιχεία δείχνουν πως η ανοδική κίνηση του χρηματιστηρίου προσελκύει φρέσκια επενδυτική βάση, είτε από νέα φυσικά πρόσωπα είτε από επανενεργοποιημένους λογαριασμούς που είχαν μείνει αδρανείς.Υπάρχει ένα στατιστικό που αποτυπώνει ξεκάθαρα αυτή την εικόνα: τον Σεπτέμβριο του 1999, στην κορύφωση της ανόδου (ή «φούσκας» αν προτιμάτε) εκείνης της περιόδου, περίπου 585.000 κωδικοί ιδιωτών -σε σύνολο άνω του 1,1 εκατ. ευρώ- είχαν πραγματοποιήσει έστω και μια αγοραπωλησία εκείνο τον μήνα. Σήμερα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο αριθμός είναι μειωμένος κατά 95%.Υπάρχει βέβαια και η εξής σοβαρή παράμετρος. Πολλοί ιδιώτες επενδυτές -κυρίως νεότερης ηλικίας- «παίζουν» στο χρηματιστήριο μέσω λογαριασμών από ηλεκτρονικές πλατφόρμες συναλλαγών. Ακόμη και αυτοί, όμως, δεν φαίνεται να έχουν ως πρώτη επιλογή τις ελληνικές μετοχές, αλλά τις πιο γνωστές αμερικανικές.Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας συναλλαγών Freedom24, από τον τζίρο που πραγματοποιήθηκε πέρυσι στην Ελλάδα, το 95% αφορούσε τοποθετήσεις σε αμερικανικά assets, μετοχές και ETFs, και μόλις το 5% σε ελληνικές μετοχές... Κοινώς, οι νέοι ηλικιακά επενδυτές θα προτιμήσουν τοποθετήσεις σε μετοχές όπως οι Apple, Nvidia, Μeta και Tesla παρά κάποιες από τις παραδοσιακές ελληνικές.Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιώτες Ελληνες επενδυτές που παραμένουν δραστήριοι στο Χ.Α. είναι συγκριτικά πολύ λιγότεροι σε σχέση με παλαιότερες εποχές - και αυτό οφείλεται στο ότι η εμπειρία από την εποχή του 1999 παραμένει για πολλούς τραυματική καθώς τότε χάθηκαν περιουσίες και πιθανότατα στην απουσία πλεονάζοντος κεφαλαίου. Εδώ όλο και λιγότεροι Ελληνες αποταμιεύουν, πού να βρουν τα περισσευούμενα χρήματα για να επενδύσουν στο χρηματιστήριο;Το μεγάλο ερώτημα τώρα είναι αν η ανοδική πορεία του Χ.Α. θα έχει συνέχεια. Εύκολη απάντηση δεν υπάρχει για πολλούς λόγους. Η αγορά έχει «τρέξει» αρκετά. Ο Γενικός Δείκτης από την αρχή του 2021 μέχρι σήμερα ενισχύεται σε ποσοστό άνω του 150% και από την αρχή του 2025 κατά 40%.Ενδεικτικά, από την αρχή του έτους η Eurobank καταγράφει άνοδο 50%, η Εθνική Τράπεζα εμφανίζει απόδοση άνω του 67%, η Πειραιώς καταγράφει άνοδο 80% στο έτος, ενώ η Alpha Bank ξεπερνά το 120%. Ομοίως, δεκάδες μετοχές έχουν ανάλογες ή και ακόμη μεγαλύτερες αποδόσεις - σε κάποιες περιπτώσεις τριψήφιες. Αρα, το ζητούμενο είναι εάν η αγορά και οι μετοχές αποτιμώνται ακόμη χαμηλότερα σε σχέση με π.χ. τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τους κλάδους κάθε εταιρείας κ.λπ.Οι αναλυτές επιμένουν πως με βάση τα δεδομένα η άνοδος του χρηματιστηρίου στηρίζεται σε υγιείς βάσεις και όχι σε προσδοκίες. Οι αποτιμήσεις σε μέσες γραμμές παραμένουν ακόμη ελκυστικές, οι εταιρείες αποδίδουν ισχυρά μερίσματα, η ροή (flow) κεφαλαίων από το εξωτερικό ενισχύεται, ενώ υπάρχει η προσδοκία περαιτέρω εισροών λόγω πιθανής αναβάθμισης του Χ.Α. σε ανεπτυγμένη αγορά (αν και ορισμένοι εκτιμούν πως ο αντίκτυπος δεν θα είναι τόσο θετικός όσο αναμένεται), ένταξης ελληνικών μετοχών στους δείκτες MSCI κ.ά.Επίσης, σε μακροοικονομικό επίπεδο η HSBC επισημαίνει πως τα θεμελιώδη μεγέθη της Ελλάδας έχουν αλλάξει κατά πολύ και η ελληνική οικονομία δεν είναι πλέον δημοσιονομικά καθοδηγούμενη, αλλά αντίθετα οι κύριοι μοχλοί ανάπτυξης σχετίζονται περισσότερο με τις εξαγωγές και τις επενδύσεις.Ωστόσο, δεν λείπουν οι κίνδυνοι - και εν δυνάμει είναι σοβαροί. Πρώτος και κύριος ένας αιφνιδιασμός των αγορών, όπως λ.χ. συνέβη προ καιρού με τους δασμούς που ανακοίνωσε ο. Οι εξαγγελίες του Αμερικανού προέδρου μπορούν -και έχει αποδειχθεί- να φέρουν σε μια στιγμή τα πάνω κάτω στα χρηματιστήρια, καίτοι όσο περνάει ο καιρός οι αγορές μαθαίνουν να ζουν με τον απρόβλεπτο Τραμπ.Περαιτέρω, μια διεθνής αναταραχή στις αγορές, γεωπολιτικές εντάσεις ή επιβράδυνση βασικών οικονομικών δεικτών θα μπορούσαν να περιορίσουν τη δυναμική. Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι το ελληνικό χρηματιστήριο έχει ακόμη περιθώρια ανόδου, όμως υπάρχουν περιπτώσεις υπερβολών και σε κάθε περίπτωση, όπως με όλες τις επενδύσεις, απαιτείται προσοχή.