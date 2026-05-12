Καρώνης (Viva): «Πυρά» στην JPMorgan για την αποτίμηση της εταιρείας

Πυρά εναντίον της JPMorgan Chase εξαπολύει ο ιδρυτής και CEO της Viva.com, Χάρης Καρώνης, κατηγορώντας τη μειοψηφούσα μέτοχο της εταιρείας ότι επιχείρησε να φρενάρει συστηματικά την ανάπτυξη της Viva και να επηρεάσει αρνητικά την αποτίμησή της.



Σε εκτενές μήνυμα που συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, ο επικεφαλής της Viva χαρακτηρίζει το 2025 ως «μία από τις δυσκολότερες και πιο αποκαλυπτικές χρονιές στην ιστορία της Viva», υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα εχθρικό και αποσταθεροποιητικό περιβάλλον.



Όπως αναφέρει, η πίεση που δέχθηκε η εταιρεία δεν προήλθε ούτε από την αγορά ούτε από τις εποπτικές αρχές, αλλά από τη στάση της JPMorgan, η οποία – σύμφωνα με τον ίδιο – δημιούργησε συνεχείς προσκόμματα στη λειτουργία και τη στρατηγική της Viva.



Παρά το συγκρουσιακό κλίμα, η εταιρεία ανακοίνωσε επιστροφή σε θετικό προσαρμοσμένο EBITDA ύψους 16,8 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 25,6 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 26% και τα μικτά κέρδη κατά 34%.



Ο Καρώνης σημειώνει ότι οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν «με το ένα χέρι δεμένο», καθώς η διοίκηση, όπως υποστηρίζει, αναγκάστηκε να αφιερώσει σημαντικό χρόνο σε δικαστικές διαμάχες, ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και ενέργειες που θεωρεί ότι είχαν στόχο να περιορίσουν την αξία της εταιρείας.

