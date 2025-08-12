Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζει ακάθεκτο προς νέα υψηλά 15ετίας
Έβδομη συνεχόμενη άνοδος με τον Γενικό Δείκτη να εδραιώνεται πάνω από τις 2.100 μονάδες - Προς νέα ιστορικά ρεκόρ η Metlen και η Aegean
«Ούριος άνεμος» συνεχίζει να πνέει στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο διατηρείται σε τροχιά πολυετών ρεκόρ για έβδομη συνεχόμενη μέρα. Ο Γενικός Δείκτης υπερέβη χθες το ορόσημο των 2.100 μονάδων για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια (Μάρτιος 2010) και σήμερα δείχνει διάθεση να «κλειδώσει» την παρουσία του σε αυτά τα επίπεδα.
Ευνοϊκό είναι επίσης το κλίμα στις διεθνείς αγορές, καθώς θεωρείται πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να μπει τέλος στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας. Ευεργετικά λειτουργεί και η τρίμηνη παράταση στην εμπορική εκεχειρία ΗΠΑ – Κίνας.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (12/8), ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,41% και διαπραγματεύεται στις 2.114,77 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.109,38 (χαμηλό ημέρας) και των 2.121,60 μονάδων (υψηλό ημέρας). Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν σήμερα η Metlen και η Aegean, διευρύνοντας αμφότερες τα ιστορικά ρεκόρ τους και πλησιάζοντας με αξιώσεις τα 56 ευρώ και τα 15 ευρώ, αντίστοιχα.
Με εξαίρεση την πρώτη συνεδρίαση του Αυγούστου, η Λεωφόρος Αθηνών «βλέπει» μόνο θετικά πρόσημα εντός του τρέχοντος μήνα, ο οποίος θα είναι ο 10ος σερί ανοδικός σε περίπτωση που διατηρηθεί η εξαιρετική εικόνα της εγχώριας αγοράς. Χθες κατέγραψε την 6η διαδοχική συνεδρίαση κερδών, έχοντας ενισχυθεί σωρευτικά κατά περίπου +7,5%. Η φετινή απόδοση του ΧΑ ξεπερνά το +43%, με τις τράπεζες να ξεχωρίζουν ανανεώνοντας συνεχώς τα πολυετή ρεκόρ τους (υψηλό 10ετίας – Νοέμβριος 2015), ενώ πετυχαίνουν το εντυπωσιακό +80,3% μέσα στο 2025.
Ισχυρή παραμένει η συναλλακτική δραστηριότητα, καθώς ο κινητός μέσος όρος 100 ημερών ξεπερνά τα 220 εκατ. ευρώ, με τους επενδυτές να παραμένουν στις επάλξεις παρόλο που διανύουμε τον παραδοσιακά υποτονικό Αύγουστο.
Σε νέες πολυετείς κορυφές διαπραγματεύονται οι βασικοί κλαδικοί δείκτες του ΧΑ. Οι τράπεζες ενισχύονται κατά +0,39% στις 2.327,75 μονάδες (ρεκόρ 10ετίας – Νοέμβριος 2015), ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινείται ανοδικά κατά +0,47% στις 5.333,73 μονάδες (ρεκόρ 14ετίας – Ιούλιος 2011), ενώ ο Mid Cap υποχωρεί κατά -0,11% στις 2.953,84 μονάδες διορθώνοντας ελαφρώς από τα υψηλά 16ετίας.
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 18,38 εκατ. ευρώ, με τη Metlen PLC να κάνει τζίρο άνω των 3 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαμορφώνεται στα 147,6 δισ. ευρώ. Θετικό είναι το πρόσημο για 54 μετοχές, αρνητικό για 31, ενώ 19 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.
Στις συστημικές τράπεζες, η Eurobank ξεχωρίζει με κέρδη +1,35% στα 3,451 ευρώ και ακολουθούν η Πειραιώς (+0,14% στα 7,354 ευρώ) και η Alpha Bank (+0,11% στα 3,584 ευρώ). Η Εθνική μένει αμετάβλητη στα 13,07 ευρώ. Στις υπόλοιπες τραπεζικές μετοχές, η CrediaBank συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία της με ράλι +3,13% στο 1,254 ευρώ, η Τράπεζα Κύπρου ενισχύεται κατά +0,27% στα 7,4 ευρώ και η Optima bank κατά +0,26% στα 7,72 ευρώ.
Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Aegean «σκαρφαλώνει» κατά +2,2% και η Metlen έπεται στο +2%. Με άνοδο πέριξ του +1% ακολουθούν η Coca-Cola HBC, η Viohalco και η ElvalHalcor. Από την άλλη πλευρά, η Jumbo σημειώνει πτώση -1% και η ΕΥΔΑΠ κινείται πτωτικά κατά -0,8%.
Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Κρι Κρι ξεχωρίζει με κέρδη +2% και διαπραγματεύεται πάνω από το ιστορικό ρεκόρ των 19 ευρώ. Άνοδο μεγαλύτερη του +1% σημειώνει η Autohellas. Στον αντίποδα, η Profile καταγράφει απώλειες -0,9%.
Κοντά στα ιστορικά υψηλά τους διατηρούνται οι βασικοί δείκτες της Wall Street, παρά την χθεσινή μίνι διόρθωση. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία αναμένεται να καθορίσουν -σε μεγάλο βαθμό- τις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve. Ξεκίνημα με ανεπαίσθητες μεταβολές προμηνύουν για σήμερα τα futures.
Σε θετικό έδαφος κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, λαμβάνοντας στήριξη από την απόφαση των ΗΠΑ να παρατείνουν την αναστολή των δασμών προς την Κίνα για άλλες 90 ημέρες. Κέρδη +0,3% καταγράφει ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600, ο οποίος διαπραγματεύεται στις 548 μονάδες. Μεταξύ +0,2% και +0,5% κινούνται οι κυριότεροι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου. Στις ασιατικές αγορές, «εκρηκτικό» ράλι έκανε ο ιαπωνικός Nikkei, κερδίζοντας +2,1% ήτοι περίπου 900 μονάδες και σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ.
Παραμένει «πράσινο» το ταμπλό
Κοντά στα ιστορικά υψηλά τους διατηρούνται οι βασικοί δείκτες της Wall Street, παρά την χθεσινή μίνι διόρθωση. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία αναμένεται να καθορίσουν -σε μεγάλο βαθμό- τις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve. Ξεκίνημα με ανεπαίσθητες μεταβολές προμηνύουν για σήμερα τα futures.
Στάση αναμονής στη Wall Street – Ανοδικές τάσεις στην Ευρώπη
Σε θετικό έδαφος κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, λαμβάνοντας στήριξη από την απόφαση των ΗΠΑ να παρατείνουν την αναστολή των δασμών προς την Κίνα για άλλες 90 ημέρες. Κέρδη +0,3% καταγράφει ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600, ο οποίος διαπραγματεύεται στις 548 μονάδες. Μεταξύ +0,2% και +0,5% κινούνται οι κυριότεροι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου. Στις ασιατικές αγορές, «εκρηκτικό» ράλι έκανε ο ιαπωνικός Nikkei, κερδίζοντας +2,1% ήτοι περίπου 900 μονάδες και σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ.
