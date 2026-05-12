Πετρέλαιο: Νέα άνοδος στις τιμές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για εύθραυστη εκεχειρία με το Ιράν

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η εκεχειρία με το Ιράν βρίσκεται σε εξαιρετικά εύθραυστη κατάσταση, αυξάνοντας τους φόβους για παράταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια Brent ενισχύθηκαν κατά 0,96%, στα 105,21 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI κατέγραψε άνοδο 1,10%, φτάνοντας τα 99,15 δολάρια.

«Η εκεχειρία είναι σε μηχανική υποστήριξη»

Ο Τραμπ απέρριψε την αντιπρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντάς την «σκουπίδια» και προειδοποιώντας ότι οι πιθανότητες διατήρησης της εκεχειρίας είναι εξαιρετικά περιορισμένες.

«Θα έλεγα ότι η εκεχειρία βρίσκεται σε μαζική μηχανική υποστήριξη, σαν ο γιατρός να μπαίνει στο δωμάτιο και να λέει: “Κύριε, το αγαπημένο σας πρόσωπο έχει περίπου 1% πιθανότητες να επιβιώσει”» , δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οι τιμές Brent και WTI έχουν αυξηθεί περισσότερο από 40%, καθώς η αγορά παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη σε κάθε ένδειξη κλιμάκωσης.

Προειδοποιήσεις για νέα κλιμάκωση

Η Citi ανέφερε σε σημείωμά της ότι οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν ιδιαίτερα ασταθείς και ενδέχεται να κινηθούν ακόμη υψηλότερα εάν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν συνεχίσουν να συναντούν εμπόδια.

Ο επικεφαλής πληροφοριών της Dragonfly, Χένρι Γουίλκινσον , δήλωσε στο CNBC ότι το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης παραμένει ισχυρό, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ ενδέχεται να ζητήσει από τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να πιέσει την Τεχεράνη να αποδεχθεί τους αμερικανικούς όρους κατά τις επερχόμενες συνομιλίες ΗΠΑ–Κίνας.

Saudi Aramco: Η αγορά δεν θα εξομαλυνθεί πριν το 2027

Την ίδια ώρα, ο διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco, Αμίν Νάσερ, προειδοποίησε ότι η αγορά πετρελαίου μπορεί να χρειαστεί έως και το 2027 για να επανέλθει σε ισορροπία, εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά πέραν των επόμενων εβδομάδων.

«Ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν σήμερα, θα χρειαστούν μήνες για να εξισορροπηθεί η αγορά. Αν η επαναλειτουργία καθυστερήσει λίγες ακόμη εβδομάδες, τότε η ομαλοποίηση θα μετατεθεί έως το 2027» , τόνισε κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας.