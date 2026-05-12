Optima bank: Στα 47,5 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το α’ τρίμηνο του 2026
Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) διαμορφώθηκε στο ιδιαίτερα υψηλό 25% - Η καθαρή πιστωτική επέκταση ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ
Ισχυρή δυναμική ανάπτυξης κατέγραψε η Optima bank κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Τα αποτελέσματα της περιόδου αποτυπώνουν σημαντική αύξηση στην πιστωτική επέκταση, ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες και διατήρηση υψηλής κερδοφορίας, παρά το πιο απαιτητικό διεθνές περιβάλλον και τη σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων στην ευρωζώνη.
Η τράπεζα ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους 47,5 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του έτους, σημειώνοντας αύξηση 22% σε σύγκριση με τα 39 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2025.
Παράλληλα, η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) διαμορφώθηκε στο ιδιαίτερα υψηλό 25%, επίπεδο που κατατάσσει την Optima bank μεταξύ των πιο αποδοτικών τραπεζικών οργανισμών στην Ευρώπη.
Η εικόνα αυτή βασίζεται κυρίως στην έντονη ανάπτυξη του ισολογισμού της τράπεζας. Τα συνολικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 38% σε ετήσια βάση και έφτασαν τα 5,5 δισ. ευρώ, με την καθαρή πιστωτική επέκταση να ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ. Μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2026 οι νέες εκταμιεύσεις δανείων διαμορφώθηκαν στο 1 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 27% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, με τη συντριπτική πλειονότητα να αφορά επιχειρηματικά δάνεια.
Η διοίκηση της τράπεζας αποδίδει την επίδοση αυτή στη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση από εταιρικούς πελάτες υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας, αλλά και στην ικανότητα της Optima bank να αυξάνει το μερίδιό της στην αγορά μέσα από ευέλικτες και στοχευμένες χρηματοδοτήσεις.
