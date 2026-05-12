Γραφεία: Οι τιμές, οι 3 ταχύτητες, οι τάσεις και οι παλιοί γραφειακοί χώροι που γίνονται «Airbnb» στην Αθήνα
Οι διαφορετικές ταχύτητες με τις οποίες κινείται αυτή την στιγμή η αγορά γραφείων στην Αθήνα αναμένεται να συνεχιστούν ως γενικότερη τάση και τη διετία 2026- 2027, σύμφωνα με την ανάλυση της GEOAXIS
Σταθεροποίηση στις αξίες για τα παλαιότερα γραφεία σε δευτερεύοντα σημεία, αύξηση για τα παλαιότερα ανακαινισμένα γραφεία προβολής και ανακοπή στο ρυθμό αύξησης αξιών στα μοντέρνα, πράσινα γραφεία, ανεξάρτητα θέσης που έχουν φτάσει να μισθώνονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις ακόμη και στα 38 ευρώ ανά τ.μ. το μήνα.
Οι διαφορετικές ταχύτητες με τις οποίες κινείται αυτή την στιγμή η αγορά γραφείων στην Αθήνα αναμένεται να συνεχιστούν ως γενικότερη τάση και τη διετία 2026- 2027 όπως καταγράφει η εταιρεία συμβούλων ακινήτων GEOAXIS διαπιστώνοντας ειδικά ως προς τις τιμές ως αυξανόμενη την πορεία των μισθωμάτων το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους σε σχέση με ένα χρόνο πριν, συμπεριλαμβανομένων και των παλαιότερων γραφειακών χώρων.
Είναι ενδεικτικό, με βάση συγκεκριμένες περιοχές μελέτης στην Αθήνα, εκεί όπου συγκεντρώνεται κατά κύριο λόγο και η ζήτηση – όπως στο Κολωνάκι, στο Σύνταγμα, τη λεωφόρο Κηφισίας, τη λ. Μεσογείων, τη λ. Συγγρού και τη λ. Βουλιαγμένης – ότι παντού διαπιστώθηκε αύξηση στα ζητούμενα ενοίκια, ενώ σε βάθος δεκαετίας τα στοιχεία δείχνουν εντυπωσιακή μέση άνοδο 74%.
Τα παλαιά γραφεία υπερβαίνουν το 90% του αποθέματος την ώρα που τα (λίγα) νεόδμητα ενεργειακά πιστοποιημένα κτίρια καταγράφουν πάνω από διπλάσια μισθώματα, περί τα 35 ευρώ/ τμ/μήνα, δίχως στο μίσθωμα αυτό να υπολογίζονται θέσεις στάθμευσης και κοινόχρηστες δαπάνες.
