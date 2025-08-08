Ράλι στη Wall Street με ιστορικό υψηλό για τον Nasdaq και οδηγό την Apple – Κλείσιμο εβδομάδας με ισχυρά κέρδη

Κλείσιμο

Με ισχυρό ανοδικό κλείσιμο ολοκληρώθηκε η εβδομάδα για τη Wall Street, καθώς οι βασικοί δείκτες έκλεισαν σε ιστορικά υψηλά, χάρη σε θετικά εταιρικά αποτελέσματα, προσδοκίες για μείωση επιτοκίων και φήμες περί συμφωνίας ΗΠΑ–Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.Σε αυτό το κλίμα στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones έκλεισε με άνοδο κατά 0,47% στις 44.175 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 κατέγραψε επίσης αύξηση κατά 0,78% στις 6.389 μονάδες ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq ηγήθηκε των κερδών και ενισχύθηκε κατά 0,98% στις 21.450 μονάδες και κατέγραψε την καλύτερη εβδομάδα από τον Ιούνιο.Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Nasdaq κατέγραψε άνοδο 3,9%, ο S&P 500 +2,5% και ο Dow Jones +1,4%, με τους επενδυτές να αναμένουν μια πιο ήπια εφαρμογή των εμπορικών πολιτικών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, παρά τη ρητορική περί «ανταποδοτικών δασμών».Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν ανοδικά την Παρασκευή, καθώς οι αγορές εκτίμησαν τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν οι νέοι υψηλοί δασμοί στην οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό των ΗΠΑ.Η απόδοση του διετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 2 μονάδες βάσης, στο 3,762%, ενώ το δεκαετές ενισχύθηκε κατά 4 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 4,287%. Αντίστοιχα, το τριακονταετές σημείωσε άνοδο άνω των 4 μονάδων βάσης, αγγίζοντας το 4,856%.Καταλύτης της ανόδου ήταν η Apple, η οποία ενισχύθηκε κατά πάνω από 13% μέσα στην εβδομάδα, μετά την ανακοίνωση επενδυτικού σχεδίου 600 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ σε βάθος τετραετίας, εν μέρει για να ανταποκριθεί στις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ. Η μετοχή πρόσθεσε ακόμη 4% την Παρασκευή, καθώς η Apple εξαιρέθηκε από τον νέο δασμό 100% που ανακοίνωσε ο Τραμπ για τους εισαγόμενους ημιαγωγούς, με προϋπόθεση την παραγωγή εντός ΗΠΑ.Ο δείκτης των «Magnificent Seven» γενικότερα κατέγραψε και αυτός νέο ρεκόρ ενώ μετοχές όπως οι Fannie Mae και Freddie Mac εκτοξεύθηκαν, μετά από δημοσίευμα ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζουν δημόσια προσφορά μετοχών τους εντός του έτους.Οι επενδυτές ερμήνευσαν τις τελευταίες κινήσεις του Τραμπ ως λιγότερο επιθετικές από το αναμενόμενο. Οι «ανταποδοτικοί» δασμοί τέθηκαν σε ισχύ τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, με τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις να αφορούν τη Συρία (41%), το Λάος και τη Μιανμάρ (40%).Την ίδια στιγμή ο Πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε τα αμερικανικά δικαστήρια να μην ακυρώσουν την πολιτική του για τους δασμούς, δηλώνοντας σε ανάρτησή του ότι κάτι τέτοιο «θα μας ξαναφέρει στο 1929, σε μια νέα Μεγάλη Ύφεση». Παράλληλα, ισχυρίστηκε πως οι δασμοί έχουν ήδη «τεράστιο θετικό αντίκτυπο» στην αγορά.Αξίζει να σημειωθεί ότι η προηγούμενη ανακοίνωση δασμών τον Απρίλιο είχε προκαλέσει βουτιά στον S&P 500, οδηγώντας τον προσωρινά σε περιοχή διόρθωσης.Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι θα εκδώσει πολιτική διευκρίνιση, ξεκαθαρίζοντας πως οι εισαγωγές ράβδων χρυσού δεν θα υπόκεινται σε δασμούς, ανατρέποντας προηγούμενες δηλώσεις τελωνειακών αρχών που είχαν προκαλέσει αναστάτωση στην αγορά.Να σημειωθεί ότι το απόγευμα της Πέμπτης, ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι επέλεξε τον Στίβεν Μίραν, επικεφαλής του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων, για να διαδεχθεί την Αντριάνα Κούγκλερ στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Ο Μίραν θα ολοκληρώσει το υπόλοιπο της θητείας της Κούγκλερ , η οποία λήγει τον Ιανουάριο, μετά την παραίτησή της την περασμένη Παρασκευή.