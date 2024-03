Χρηματιστήριο Αθηνών: Στην πρώτη 4άδα των αποδόσεων παγκοσμίως το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου

Συνεχίζεται η καλή εικόνα από το μέτωπο της κερδοφορίας των εισηγμένων εταιριών (OTE, Coca Cola, Titan, Πειραιώς) διατηρώντας παράλληλα τις θετικές προοπτικές της τρέχουσες χρήσης αλλά και την προσμονή των καλών μερισμάτων που θα μοιραστούν από τις εισηγμένες σε λίγους μήνες.- Μετά από πολλά χρόνια οι Τράπεζες θα είναι κερδοφόρες, με μονοψήφια NPEs και με υπόσχεση διανομής μερισμάτων.- Αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2024 η τοποθέτηση του ΧΑ σε "under review for possible upgrade" (υπό εξέταση για πιθανή αναβάθμιση), για ανακατάταξη σε ανεπτυγμένες αγορές, η οποία αναμένεται το 2025.Τη μεγαλύτερη άνοδο, το πρώτο δίμηνο του 2024 σημείωσαν οι μετοχές: Sato (+98,31%), Βιοτέρ (+65,83%), Δομική Κρήτης (+40,49%) και Εβροφάρμα(+39,17%).Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι τίτλοι: Κέκροψ( -18,04%), Ακρίτας (-17,74%), Προοδευτική( -13,68%) και Ιντερτέκ( -11,72%).Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τα υψηλότερα κέρδη παρουσίασαν οι μετοχές: Πειραιώς (+27,19%), Τιτάν (+22,38%), Elvalhalcor (+22,16%), Eurobank (+18,63%), ΕΛΠΕ (+15,52%), Εθνική (+15,17%), Viohalco (+14,07%), ΟΛΠ (+12,93%), Alpha Bank (+12,87%), Σαράντης (+11,67%) και Motor Oil (+11,11%). Μικρότερα κέρδη κατέγραψαν οι τίτλοι: ΟΠΑΠ (+9,76%), Coca Cola HBC (+9,58%), OTE (+8,22%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+8,21%), ΔΕΗ (+8,06%), Aegean Airlines (+7,76%), Jumbo (+7,64%), Autohellas (+5,32%), Eλλάκτωρ (+5,29%), Τέρνα Ενεργειακή (+4,34%) και Quest Συμμετοχών (+0,90%). Αντιθέτως με πτώση έκλεισαν οι μετοχές: ΕΥΔΑΠ(-8,76%), Mytilineos (-1,91%).