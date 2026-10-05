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Άγριος καβγάς σε μπαρ στην Λάρισα, 21χρονος μαχαίρωσε τον υπεύθυνο του καταστήματος
Άγριος καβγάς σε μπαρ στην Λάρισα, 21χρονος μαχαίρωσε τον υπεύθυνο του καταστήματος
Αντιστάθηκε στους αστυνομικούς όταν επιχείρησε να διαφύγει - Ο νεαρός συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Άγριο επεισόδιο με έναν τραυματία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (4/10) σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (μπαρ) στη Λάρισα, με έναν 21χρονο να συλλαμβάνεται και να αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. όλα ξεκίνησαν με τον 21χρονο που βρισκόταν μέσα στο κατάστημα να διαπληκτίζεται με θαμώνες, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από τον χώρο.
Ωστόσο, λίγο αργότερα επέστρεψε και, κατά την εκ νέου απομάκρυνσή του από το κατάστημα, επιτέθηκε στον προσωρινά υπεύθυνο, καταφέροντάς του χτύπημα με μαχαίρι σε σημείο του σώματός του. Ο τραυματίας μετέβη στο εφημερεύον νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Μετά το περιστατικό, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) Λάρισας και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον 21χρονο.
Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν, όμως εκείνος επιχείρησε να τραπεί σε φυγή. Τελικά ακινητοποιήθηκε, ενώ, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αντιστάθηκε, απωθώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια και χτυπώντας τους με τα πόδια.
Σε βάρος του 21χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. όλα ξεκίνησαν με τον 21χρονο που βρισκόταν μέσα στο κατάστημα να διαπληκτίζεται με θαμώνες, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από τον χώρο.
Ωστόσο, λίγο αργότερα επέστρεψε και, κατά την εκ νέου απομάκρυνσή του από το κατάστημα, επιτέθηκε στον προσωρινά υπεύθυνο, καταφέροντάς του χτύπημα με μαχαίρι σε σημείο του σώματός του. Ο τραυματίας μετέβη στο εφημερεύον νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Μετά το περιστατικό, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) Λάρισας και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον 21χρονο.
Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν, όμως εκείνος επιχείρησε να τραπεί σε φυγή. Τελικά ακινητοποιήθηκε, ενώ, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αντιστάθηκε, απωθώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια και χτυπώντας τους με τα πόδια.
Σε βάρος του 21χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.
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