ΗΠΑ: «Βουτιά» άνω του 65% για τη μετοχή της First Republic Bank – Είναι η επόμενη Silicon Valley Bank;

Υπό κλοιό αυξημένων πιέσεων βρίσκεται η, τράπεζα του Σαν Φρανσίσκο, η οποία δέχεται τα απόνερα της κατάρρευσης της Silicon Valley Bank (SVB) και της Signature Bank.Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγο πριν από την επίσημη έναρξη των συναλλαγών στο, η μετοχή της αμερικανικής τράπεζας κατρακυλάει κατά τουλάχιστον 65%.Την προηγούμενη εβδομάδα, οι συνολικές απώλειες της τραπεζικής μετοχής έφθασαν στο 33%, καθώς πολλοί επενδυτές φοβήθηκαν -και συνεχίζουν να φοβούνται- ένα πιθανό ντόμινο καταρρεύσεων στα περιφερειακά ιδρύματα των ΗΠΑ.Γι’ αυτό τον λόγο, η διοίκηση της First Republic αναγκάστηκε την Κυριακή να λάβειαπό την ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα, δηλαδή τη Federal Reserve, και την JP Morgan Chase.Μ’ αυτές τις κινήσεις κατάφερε να αυξήσει τη διαθέσιμη ρευστότητα στα 70 δισ. δολάρια και πλέον διαθέτει πρόσθετα «όπλα», προκειμένου να διαχειριστεί τις όποιες νέες εκροές κεφαλαίων.Πάντως, πέραν της First Republic, μεγάλες πιέσεις ασκούνται και σε άλλες τραπεζικές μετοχές, όπως οι PacWest και Western Alliance, οι οποίες διολισθαίνουν κατά 24% και κατά 61%, αντίστοιχα, στην προ-αγορά της Wall Street.Από εκεί και πέρα, η Zions Bancorporation χάνει 21%, η KeyCorp 12%, η Bank of America 4% και η Charles Schwab 8%.Πηγή: newmoney.gr